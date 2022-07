Echi di Napoli. Un concerto per solisti e orchestra dall’aria d’opera alla canzone napoletana

Domenica 24 luglio alle 21, nel Cortile del Melograno di Via dei Servi 21, prosegue la rassegna “Musiche Sotto il Cielo” del Teatro Comunale di Modena con Echi di Napoli, dall’aria d’opera alla canzone napoletana. In concerto si ascolteranno Giusy Lo Sapio, voce popolare e tammorre, Naomi Rivieccio, soprano, e Gaetano Russo, clarinetto insieme all’orchestra Scarlatti Young.

Il programma è un brillante e raffinato percorso attraverso i vari secoli del mondo sonoro napoletano. Da una Trio-sonata attribuita per secoli al ‘mito’ Pergolesi a brillanti sinfonie e arie da intermezzi ed opere buffe, alternate a gemme della canzone napoletana classica e a brani inediti dell’ ‘800 strumentale partenopeo. Filo rosso di questo excursus è il Ritornello delle lavandare del Vomero, antico canto d’amore e di protesta risalente alla Napoli di Federico II di Svevia, che ritorna più volte e rappresenta la felice contaminazione fra colto e popolare che è l’anima profonda della musica partenopea.

Giusy Lo Sapio ha cominciato a cantare all’età di 6 anni e nel 2014 si è classificata terza al concorso Stars Voices International Song Contest di Locarno. Uscita dall’Accademia Vesuviana del teatro e del cinema, studia percussione al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Naomi Rivieccio ha debuttato al Teatro San Carlo di Napoli a soli 11 anni. Dopo il diploma di conservatorio ha intrapreso un’intensa attività concertistica spaziando dal ‘700 napoletano al grande repertorio operistico e si è esibita come solista in Italia e all’estero. Artista poliedrica, si è imposta anche come uno dei maggiori talenti italiani nel campo del jazz e della musica pop: finalista dell’edizione 2018 di X Factor, è stata la voce protagonista dell’edizione italiana del Live Action Aladdin della Walt Disney. Gaetano Russo è stato primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro San Carlo e primo clarinetto solista dell’Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli. Ha registrato per la RAI gran parte del repertorio dedicato al suo strumento. È da sempre impegnato nella diffusione del repertorio contemporaneo e molte delle sue esecuzioni solistiche sono state presentate in presenza di autori quali Goffredo Petrassi, Luciano Berio, Pierre Boulez, Franco Donatoni e Krzysztof Penderecki. Titolare di cattedra di clarinetto per oltre trent’anni al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è fondatore e direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, nata nel 1993 a seguito dello scioglimento dell’Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli.

L’Orchestra Scarlatti Young è la punta di diamante della Comunità delle Orchestre Scarlatti realizzata a partire dal 2014 dalla Nuova Orchestra Scarlatti, ed è composta dai migliori giovani strumentisti, tra i 18 e i 28 anni di età, provenienti dall’Orchestra Scarlatti Junior. Ha al suo attivo presenze di rilievo nazionale e internazionale, dai Concerti a Montecitorio al Festival delle Orchestre giovanili di Marsiglia del 2021.

Biglietti, intero 15 euro, ridotto 10 euro. I biglietti online e presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.