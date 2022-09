Al via l’edizione 2022 di “Caffè Scienza. Insolite chiacchiere da bar”

Ai nastri di partenza la nuova edizione di “Caffè Scienza – Insolite chiacchiere da bar”, il tradizionale ciclo di incontri di divulgazione scientifica organizzato da Unimore con il supporto e la collaborazione della Fondazione Marco Biagi quest’anno con il patrocinio di ISDE Medici per l'Ambiente.

Un “caffè scienza” nasce come occasione volutamente informale per incontrarsi e discutere di un tema scientifico di interesse, in un ambiente piacevole e in compagnia di esperti ed esperte del tema.

L’obiettivo di questo tipo di iniziative, che ricade nella cosiddetta “terza missione” dell’università, è di consolidare il rapporto tra il mondo della ricerca e la cittadinanza e la comunità territoriale, nonché ridurre la distanza – anche fisica: la ricerca si fa spesso in spazi inaccessibili al pubblico – che esiste tra gli scienziati e la popolazione. Iniziative di questo genere possono rinvigorire la fiducia di cui ancora godono scienziati e scienziate e a fare di Modena una città ancora più universitaria.

Sono previsti otto incontri ad ingresso libero, sempre il martedì sera dalle 19.00 alle 20.30, a partire dal 27 settembre fino al 6 dicembre, con temi molto differenti: si spazia dal rapporto tra arte e scienza alle energie rinnovabili, dalla cannabis al talento nello sport, dall’evoluzione del linguaggio umano alla storia dell’Italia.

Gli appuntamenti dell’edizione 2022, ideata, progettata e coordinata come di consueto dal Prof. Marcello Pinti, si terranno come gli anni scorsi al Caffè Concerto di Modena (in Piazza Grande).

“Il contesto è volutamente informale – commenta il Prof. Pinti -, non è una conferenza dove c’è chi parla e chi ascolta. Potete prendere posto, mettervi comodi, ordinare da bere (non solo caffè), ascoltare gli interventi e porre domande, chiedere chiarimenti e spiegazioni”.

L’incontro inaugurale del 27 settembre vedrà il Prof. Marco Sola (Dipartimento di Scienze della Vita, Unimore) discutere con il pubblico di “Convergenze parallele. La Simmetria nella scienza e nella pittura”.

Chiuderà la rassegna, il 6 dicembre, la Prof.ssa Donatella Luiselli (docente all’Università di Bologna), che racconterà la storia genetica dell’Italia.

A stilare il programma ha contribuito il Comitato scientifico dell’iniziativa, composto dalla Dr.ssa Lara Gibellini (Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche materno infantili e dell’adulto), dal Prof. Mauro Mandrioli (Dip. di Scienze della Vita), dalla Prof.ssa Milena Nasi (Dip. Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche), e dal Prof. Gianfranceso Zanetti (Dip. di Giurisprudenza).