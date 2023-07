Al via la nuova edizione dei “Giochi senza frontiere”

Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio, presso il campo sportivo “Seidenari” (via San Geminiano, San Prospero) si terrà la quattordicesima edizione di “Giochi senza frontiere”, manifestazione che quest’anno conta 20 squadre iscritte.

Venerdì 7 luglio alle ore 21.00 giocheranno le prime dieci squadre, mentre le restanti si affronteranno domenica 9 luglio, sempre alle ore 21.00. La finale si disputerà lunedì 10 luglio alle 21.00 tra le 12 squadre che avranno superato le semifinali. Sono previsti premi per i primi tre classificati, un premio per il migliore travestimento ed un premio speciale per la squadra più giovane. La finale sarà presentata da Enrico Gualdi e Sandro Damura de “La Strana Coppia” di Radio Bruno.

Sabato 8 luglio alle 18.30 si terranno i giochi per bambini dai sei ai 12 anni. Tutte le sere saranno presenti stand gastronomici.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Anspi di San Pietro in Elda con la collaborazione della Pro Loco di San Prospero e il patrocinio del Comune di San Prospero.

“Invitiamo tutti i cittadini di San Prospero e dei territori limitrofi ad assistere a questo bellissimo evento – commenta il Vicesindaco di San Prospero Matteo Borghi – Si tratta di un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi e che quest’anno vede la partecipazione di ben 20 squadre provenienti dal territorio della provincia di Modena e anche da fuori. Un sincero ringraziamento al Circolo Anspi di San Pietro in Elda e alla Pro Loco che si sono impegnati per organizzare questa manifestazione, che ci auguriamo possa emozionare e divertire chi vi assisterà”.