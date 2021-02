Educare all'intelligenza collettiva, l'incontro online sul ruolo della trasformazione digitale

Educare all'intelligenza collettiva. Un confronto tra due esperti che mostra l'utilità della linguistica cognitiva per osservare la memoria sul nascere: mercoledì alle 18 la sociolinguista Vera Gheno e il docente dell'Università di Genova Filippo Domaneschi sono in diretta streaming per AGO Modena Fabbriche Culturali, in un appuntamento a cura di FEM Future Education Modena.

Il programma prosegue giovedì con una conversazione sul futuro dei musei (con Martina Bagnoli, Riccardo Falcinelli, Gianfranco Maraniello) e venerdì con un intervento di Adriano Prosperi sulle modalità di registrazione della memoria e i loro mutamenti nel tempo

L'aggiornamento dell'educazione al ventunesimo secolo passa da una piena comprensione del ruolo della trasformazione digitale in corso. Le tecnologie a nostra disposizione permettono non solamente di personalizzare gli apprendimenti, ma anche di educare alle dinamiche di rete e di produzione collettiva: è possibile, quindi, educare all'intelligenza collettiva.

All'interno di questa traiettoria, l'immanenza della dimensione digitale permette, inoltre, di costruire e analizzare produzione sociale e culturale nello stesso momento, osservando la memoria sul nascere.

Mercoledì 10 febbraio alle 18 FEM Future Education Modena propone un incontro su questi temi in diretta streaming all'interno del programma di AGO Modena Fabbriche Culturali diretta è insieme al team FEM si confrontano Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e Filippo Domaneschi, docente all'Università di Genova dove dirige il Laboratory of Language and Cognition. In questa occasione vengono presentati Linguistics for Learning, framework didattico basato su approcci di linguistica cognitiva e computazionale sviluppato da FEM, la piattaforma LINDA, dedicata all'applicazione scenari didattici mutuati dalla ricerca linguistica e il progetto sperimentale Osservatorio Linguistico Digitale.

FEM - Future Education Modena è il primo EdTech hub in Italia, un centro dedicato all'innovazione in campo educativo. Ha l'obiettivo di aumentare il potenziale dell'educazione in società attraverso ricerca applicata, design e formazione sul rapporto tra innovazione educativa, tecnologie digitali e trasformazione sociale.



La prima stagione del programma di Ago è dedicata proprio alla trasmissione, al futuro del patrimonio culturale garantito dalle piattaforme digitali, ai loro usi e alle potenzialità di elaborazione culturale e artistica che esse possiedono. Il programma si snoda attraverso lezioni magistrali e conversazioni, release di patrimonio digitalizzato, installazioni artistiche: dieci appuntamenti in meno di un mese, in diretta streaming sul sito e sui social di AGO, in attesa di poter accogliere il pubblico in presenza.