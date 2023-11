Educazione interculturale. Open day dell’associazione Cisv Modena

Il 19 novembre alle 15.30 al Circolo La Palafitta di Montale (via della Chiesa 7), si terrà l’open day del Cisv in cui questa associazione verrà presentata come promotore di amicizia, comprensione e pace attraverso l'educazione interculturale, tramite il racconto delle esperienze dei partecipanti e l’illustrazione dei progetti futuri, in linea con l'obiettivo di formare cittadini globali attivi. La giornata, ad accesso libero, offrirà attività coinvolgenti e una merenda; l'evento si rivolge a chiunque sia interessato a scoprire una comunità impegnata nella promozione della pace, della comprensione interculturale e dell'amicizia globale con l’obiettivo di un futuro più pacifico e sostenibile (info: modena@it.cisv.org).

"Grazie al Cisv ho avuto l'opportunità di conoscere negli anni nuovi coetanei da tutta Italia ma anche da tutto il mondo, in un contesto sicuro in cui sperimentare esperienze di campi formativi internazionali dove esplorare temi legati allo sviluppo sostenibile, risoluzione di conflitti, diritti umani e diversità – spiega Camilla Notari, 24 anni, presidente di Cisv Modena - I soci attivi al Cisv Modena sono circa 300 e la loro età va dagli 11 anni in su; dagli 11 ai 15 anni si è considerati partecipanti, dai 15 anni si è invitati a prendere più responsabilità fino a 21 anni, quando si può diventare accompagnatori e permettere ad altri giovani di fare l’esperienza Cisv, fino ai soci genitori, nella speranza di costruire un mondo di pace".