"Elettra. Onora il padre e la madre", il sequel dello spettacolo in una mini-serie online

In attesa di poter riaprire le sale teatrali al pubblico, non si ferma l’attività dell’arena digitale ERTonAIR, nata con l’obiettivo di unire l’arte del palcoscenico a quella audiovisiva. Elettra. Onora il padre e la madre, la produzione ERT con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni che avrebbe dovuto debuttare il 14 gennaio al Teatro Storchi di Modena, si presenta al pubblico in forma di progetto video Elettra. Onora il padre e la madre il sequel, ideato da Francesca Cappi e lacasadargilla non in sostituzione ma in accompagnamento alla creazione teatrale. Un modo per continuare a tenere vivo il dialogo con il pubblico, in attesa di poterci ritrovare in sala e di poter assistere al debutto dello spettacolo.

Elettra. Onora il padre e la madre segna un’ulteriore importante tappa nella collaborazione fra Emilia Romagna Teatro Fondazione e lacasadargilla: dopo il successo di When The Rain Stops Falling, il progetto Ustica quaranta, dedicato alla strage in occasione del quarantennale (27 giugno 2020), e Arrival, tratto da Story of Your Life di Ted Chiang visto in anteprima nazionale la scorsa estate a Modena, la compagnia lavora ora intorno al mito di Elettra insieme a Fabrizio Sinisi che firma sia la drammaturgia dello spettacolo che del progetto audiovisivo.

Nei giorni in cui l’allestimento sarebbe andato in scena, da giovedì 14 a domenica 17 gennaio, alle ore 21.00 su ERTonAIR quattro pillole video della durata di 5 minuti ciascuna a cura di Francesca Cappi, una dei due videomaker che documentano la stagione 2020-2021 di ERT.

Un “sequel” immaginario che si sviluppa in quattro diversi episodi in forma di interrogatori e che gioca a ricostruire verità, menzogne e fantasmagorie delle vicende di Elettra. La mini serie, con gli attori Francesca Mazza e Simone Francia, Diana Manea, Paolo Minnielli, Giulia Trivero della Compagnia permanente di ERT, racconta le “versioni” di Egisto, Oreste, Mia ed Elettra intorno alla misteriosa morte di Clitennestra.