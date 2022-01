Elezione del Presidente della Repubblica, un incontro con Marco Damilano

A giorni, per la precisione il 24 gennaio, entrerà nel vivo l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica. Per cercare di capire i giochi di potere che si celano in questa lunga corsa sotterranea, da tempo già cominciata, per capire quali forze entreranno in campo CNA ha organizzato un incontro che si terrà giovedì 13 gennaio alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Italia di Soliera con Marco Damilano, autore del libro Il Presidente. Un volume che, partendo dalla storia delle elezioni dei dodici precedenti capi dello Stato, va ad individuare le peculiarità di un ruolo oggi più che mai importante, perché con il venir meno dei partiti, in una società frammentata e ansiosa, il Presidente è sempre di più il centro su cui ruotano tutti gli altri poteri, politici ed economici, interni e internazionali. Un arbitro, ma sempre di più anche un giocatore della nostra democrazia.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Soliera. L’ingresso sarà riservato ai possessori di Green Pass rafforzato provvisti di mascherina FFP2.

Marco Damilano è un giornalista, saggista ed opinionista. Nato a Roma nel 1968, inviato di politica interna, dal 2017 dirige il settimanale “L’Espresso”. È ospite fisso della trasmissione Propaganda Live (La7). Tra i suoi libri Un atomo di verità: Aldo Moro e la fine della politica in Italia (2018) e, appunto, Il Presidente (2021).