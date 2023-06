"Elisabetta la Regina Infinita" la presentazione del libro a Mirandola

L’Associazione Amici della Consulta APS, il Comitato Sala Trionfini e l’AVIS comunale di Mirandola organizzano, martedì 6 giugno 2023 alle ore 21.00, la presentazione del volume Elisabetta la Regina Infinita (edizioni Garzanti 2022).

L’incontro, moderato da Guido Zaccarelli, si tiene presso la Sala Edmondo Trionfini in Piazza Celso Ceretti n. 9 a Mirandola.

Sarà presente l’autore Marco Ubezio.

Elisabetta la Regina Infinita è un libro scritto a quattro mani, con Alberto Mattioli, muovendosi lontano dalle biografie fatte di gossip e veri o presunti scoop, i due autori raccontano con humor il senso profondo di una vita straordinaria e celebrano la sovrana che sembra aver sfidato le leggi del tempo e di cui tutti continuiamo a subire l’infinito fascino anche dopo la scomparsa.

Dal giorno dell’incoronazione la fama e la popolarità di Elisabetta II non hanno fatto che aumentare. Come capo della famiglia Windsor, ha dovuto affrontare scandali e tragedie, divorzi e rappacificazioni. La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena, per 70 anni, l’ha trasformata in un mito.

Marco Ubezio è un avvocato con la passione per la monarchia inglese. É ideatore e responsabile di una Pagina Facebook dedicata alla sovrana. Ha partecipato alla trasmissione televisiva Rischiatutto scegliendo come tema proprio la regina Elisabetta II.