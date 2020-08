Emiglia & Romània, debutta a Roccamalatina il recital comico di Andrea Ferrari

Domenica 16 agosto alle ore 21 in Piazza Piemonte a Roccamalatina di Guiglia debutta il recital comico dell’attore Andrea Ferrari intitolato Emiglia & Romània. Giocando sui difetti della nostra pronuncia, come si evince dal titolo stesso, che parrebbe un errore di scrittura, ne scaturisce un viaggio-inchiesta, dalla fondazione di Roma ai giorni nostri, passando attraverso il fenomeno dell’immigrazione non solo attuale ma dai secoli addietro.

Uno spettacolo dai toni esilaranti, ironici, ma al tempo stesso riflessivi: anche noi italiani siamo stati migranti. La semplicità, l’ingenuità e la purezza di un testimone della nostra terra, con cadenza e inflessione emiliano-romagnole, che si confronta con costumi e culture differenti dalla sua. L’Emilia Romagna, in particolare la Provincia di Modena, saranno al centro del viaggio, con riferimenti anche a Roccamalatina che ospita l'evento: dalla viabilità con la storia delle aziende di trasporto, il trenino Gigetto, la Sanità con i suoi ospedali, i Sindaci che si sono succeduti dall’inizio secolo ad oggi, la tecnologia, l'edilizia, lo sviluppo e il conseguente inaridimento della società. Il finale è uno spettacolo pirotecnico con una carrellata di personaggi, eventi e folklore della nostra bella terra: l’Emilia Romagna.

L’evento è organizzato dal Comune di Guiglia. L'accesso alla piazza è libero e gratuito, sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid ed anti assembramento: non è prevista prenotazione. In caso di maltempo, lo spettacolo è recuperato lunedì 17 agosto, nello stesso luogo, alla stessa ora.