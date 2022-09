A Carpi la prima edizione di EmiliaFoodFest con il meglio dei sapori regionali

Carpi ospiterà la prima edizione di EmiliaFoodFest, un festival enogastronomico e culturale dedicato alle eccellenze emiliano romagnole in programma nel centro storico cittadino dal 23 al 25 settembre.

Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio sulle vie del gusto dell’Emilia-Romagna sarà un ricco calendario di eventi, tra cui premiazioni, cooking-show, degustazioni guidate, tavole rotonde, disfide enogastronomiche e non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai prodotti senza glutine.

Non solo gusto e tradizioni, ma anche cultura, nella tre giorni sarà possibile scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate realizzate ad hoc per l’occasione e vivere un’esperienza a 360°.

Il festival cultural-gastronomico è promosso da Cna Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Carpi, organizzato da Sgp Grandi Eventi, Premium Sponsor Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, Gold Sponsor Negri Salumi – Alta Salumeria Italiana.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di ospitare il festival, un evento unico in regione, che racchiuse storia e tradizione della nostra arte culinaria. – spiega Stefania Gasparini Vice Sindaco del Comune di Carpi- Proprio la nostra città infatti è sia geograficamente che storicamente il centro delle tante eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Eccellenze che vanno valorizzate anche perché sono parte fondamentale della nostra economia. Ci auguriamo che questa edizione sia la prima di una lunga serie e che diventi una tradizionale attrazione per Carpi".

“Questa iniziativa è inserita in un contesto di territorio già ben strutturato che deve poter lavorare al meglio. – spiega Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena - Abbiamo delle eccellenze straordinarie ma in questo festival si valorizza soprattutto il saper fare.

Come camera di commercio siamo sempre stati impegnati sulla valorizzazione della tradizione e abbiamo deciso di sostenere EmiliaFoodFestival con gioia e sicurezza.”

“Siamo orgogliosi – commenta Claudio Medici, presidente provinciale di CNA Modena – di contribuire alla nascita di questo evento che vuole mettere a sistema le eccellenze agroalimentari e gastronomiche del territorio con la sua attrattività turistica”.

“Siamo convinti – continua Medici – che Carpi e la splendida cornice offerta da Piazza Martiri, una delle più belle d’Italia, avrà una ricaduta positiva da questo evento, grazie non solo agli espositori, ma anche al cartellone delle iniziative collaterali”.

“Veniamo – conclude il Presidente della CNA modenese – dalla positiva esperienza di Sciocolà, una delle tre maggiori manifestazioni italiane dedicate al cioccolato, cresciuta negli anni grazie anche alla professionalità e alla passione di SGP. Sono certo che anche Emilia Food Festival saprà accreditarsi come un’occasione di network fisico rappresentando un’opportunità di sviluppo per la comunità”.

“Una bella iniziativa per la città di Carpi che si meritava – spiega Enrico Corsini, Presidente Piacere Modena - visto il grande patrimonio che ha. È importante esaltare tutti i prodotti DOP e IGP presenti in Emilia-Romagna. La continuità permetterà ad EmiliaFoodFest di diventare un evento di respiro nazionale”.

“L’Emilia-Romagna e conosciuta in tutto il mondo per la sua cucina, - spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi - con chef che danno lustro e prestigio al territorio a livello nazionale e internazionale e oltre 20 musei del gusto ed EmiliaFoodFest si pone come manifestazione per omaggiare tutte queste eccellenze. Oltre 60 eventi tra cui spettacoli di animazione e intrattenimento, grandi eventi come il processo allo gnocco fritto, la disfida delle sfogline emiliane, showcooking, degustazioni, e grandi nomi del panorama gastronomico nazionale e internazionale come Max Mascia, Gino Fabbri, Paolo Massobrio e Edoardo Raspelli che racconteranno al pubblico presente il loro legame con il territorio. Senza dimenticare il premio istituito in onore di Sandro Bellei indimenticato pioniere del giornalismo enogastronomico, modenese ed emiliano, legato alle tradizioni popolari, alla cucina e ai prodotti del territorio, alla storia e alla cultura del nostro territorio che verrà consegnato ad un giornalista enogastronomico emiliano romagnolo”.