Lo street food sbarca a Castelnuovo con "Emilia on the Road"

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto si terrà a Castelnuovo "Emilia on the Road - Street Food" in collaborazione con Castelnuovo Immagina e il Comune di Castelnuovo Rangone.

Tutti e tre i giorni, a partire dalle 17.00, in piazza si potranno gustare prelibatezze per tutti i gusti; che saranno accompagnate dalla Radio Live di Mirco Cattani. Inoltre ogni sera, una band diversa intratterrà il pubblico a ritmo di musica. Venerdì 31 luglio, Emilia on the Road si apre con il live del duo "Le Cotiche"; mentre sabato 1 agosto è il turno della tribute band dei Rolling Stones "The Sticky Finger". A chiudere le tre serate di festa infine, sarà un'altra tribute band, i "Brivido Vasco".

L'ingresso è gratuito.