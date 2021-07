Teatri, l'irriverente Emma torna sul palco di Attozero

"Come ti definisci? Stanca, demotivata, troppo caldo. No, questa volta non posso sabotarmi da sola. Meglio... altruista, sensibile adoro l'estate".

Ritorna il monologo cinico, irriverente, scomodo, insofferente Emma. Emma torna sempre quando c'è da alzare gli occhi al cielo davanti a lavori sottopagati, regali brutti, ex che non ti danno pace, parenti da manicomio, scrittrici e cantanti che ti illudono sull'amore. Emma torna sempre quando c'è da arrabbiarsi e indignarsi. E poteva non tornare dopo due anni di quarantena chiusa in casa da sola? E poteva tornare ottimista, allegra e spensierata? Certo che no. E infatti eccola, in tutta la sua pessimistica gloria, accompagnata dalla sua Coscienza e dalle solite attese delusioni.

Venite a farle compagnia, non ve ne pentirete. Ve ne pentirete se non verrete, ecco.

Lo spettacolo della Compagnia delle Lucciole si terrà mercoledì 14 luglio alle ore 21.00, al Teatro Attozero. Lo spettacolo sarà all'aperto, in caso di pioggia verrà spostato al chiuso. Il costo del biglietto è di 10 euro, e potranno partecipare solo i soci (tessera al costo di 3 euro). I posti sono limitati, richiesta la prenotazione, effettuabile tramite il sito web.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...