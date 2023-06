En-Exclave, un'esposizione itinerante a San Pellegrino in Alpe

Orario non disponibile

Progetto temporaneo espositivo nel Santuaro di San Pellegrino in Alpe Artista: Giuliano Ravazzini (Sassuolo MO 1960) Luogo: San Pellegrino in Alpe Periodo: dal 01 Luglio al 31 Ottobre 2023 Descrizione mostra: Scultura lignea raffigurante una croce di tipo greco collocata nella parete laterale sinistra del Santuario a fianco dell’altare in marmo, davanti al tempietto sepolcrale con le reliquie di San Bianco e San Pellegrino. Croce Greca legno di samba, legno marino 102,5 cm. X 102,5 X 6 cm.

En-Exclave Croce lignea di Giuliano Ravazzini San Pellegrino in Alpe (MO-LU) Santuario dei Santi Pellegrino e Bianco 01 Luglio - 31 Ottobre 2023

En-Exclave è una tappa importante del progetto di croci itineranti iniziato nel 2007 a Sabbioneta (MN) e ora approdato al Santuario dei santi Pellegrino e Bianco, a San Pellegrino in Alpe. In questo valico appenninico di transito, tra la valle del Serchio e quella del Secchia, luogo di devozione popolare e di ospitalità per viandanti, trova ideale collocazione l’opera scultorea che l’artista Giuliano Ravazzini ha collocato (site specific) nella exclave modenese della chiesa.

L’artista Giuliano Ravazzini, (Modena,1960) realizza sculture e raffigurazioni del simbolo cruciforme con diversi materiali e con la peculiarità della assenza del corpo di Cristo. Croci che non portano un corpo appeso, ma che narrano il peso del tempo nel loro aspetto ligneo, avvalorando il simbolo nella sua valenza storica e culturale. L’opera d’arte sarà esposta all’interno del Santuario fino al 31 ottobre 2023.

Giuliano Ravazzini, Sassuolo (MO) 2 Giugno 1960. Inizia la sua produzione artistica negli anni 80, sperimentando vari campi: performance (Moda pronta pneumatica 1983, Maggio Odoroso 1985, Wunderkammer 1987) teatro, fotografia e pittura (Foot Print, 1978-81) [documentazione archivio Baiarte]. Ha partecipato con allestimenti e actions a rassegne e mostre nazionali e internazionali: Prague Biennale 2009, Parigi Paris Photo 2011, St.Moritz Art Master 2015, Milano Expo 2015, Kassel Documenta 2012, Palermo Manifesta 2018, MO.CO., Montpellier (FR). Oltre alla produzione artistica è autore in ambito editoriale e ha pubblicato: Marble 1989, Ready Bozzetto 1989, Dictionary grahic book 1988, Wood Signals 1999, Rave 1990, Disegno&Design 1990 (Mascal Edition), Smart Games 2020 (Amazon), Massime Pieghe 2021 ( Argo Edizioni) Recentemente si è dedicato a tematiche legate ai simboli, Stauros 2008, alla natura e alle sue emergenze, Hortus, Dimore Bestiali, Un Hub nell’idrosfera, Migrazioni di Microazioni, Victory Garden, Orto kit, 2007-2009, 10 link to Zabaleen 2011-2012, Xenos 2016-2017 WiRus free zone 2020, Papiers d’argile N.E.C. Marly- Metz (FR) 2022, 3 Croci per San Lorenzo Baiso, Quingentole, Mantova 2022 Carte d’argilla, Quingentole MN 2022.