Spilamberto En Plain Air, un'altra settimana di imperdibili appuntamenti

Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino alla fine di ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione.

Quest’anno, tra i luoghi coinvolti, anche i parchi cittadini e l’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli dove saranno calendarizzati diversi eventi. Importante sottolineare che sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura.

Mercoledì 13 settembre alle ore 21 con ritrovo presso il Torrione, “Delitti Spilambertesi”, un itinerario che si snoda nel Borgo a partire dal Torrione ripercorrendo gli episodi noir che hanno caratterizzato la storia spilambertese. Info e prenotazioni www.etceteralab.it/it/eventi.html. A cura di Etcetera Soc.Coop.

Venerdì 15 settembre alle ore 20.45 presso l’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli, “Claudia Olimpia Rangoni: una donna fuori dagli schemi”, conferenza a cura delle dott.sse Maria Giovanna Trenti e Miria Burani. Incontro all’interno della rassegna “I venerdì di Santa Maria”.

Da Venerdì 15 a Domenica 17 settembre al Parco di Rocca Rangoni, “FO.G & Smoke, gara internazione di barbecue”. Per info Facebook @fogandsmoke2022.

Sabato 16 settembre dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19, presso il parco di Rocca Rangoni, “Festa dello Sport – Benessere senza Frontiere”, a cura della Consulta delle Associazioni di Spilamberto. Alle ore 18, presso l’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli, presentazione del libro “Il tesoro sommerso” di Andrea Raggini e Luca Lombroso. Evento a cura di Edicola Leopardi. Alle ore 19, presso il Circolo Paradosso, “Festa di Fine Estate: equinozio d’autunno con musica, canto, ballo, condivisione, apericena. A cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo.



Domenica 17 settembre dalle ore 7.30 in Centro Storico, “800 e dintorni”, mostra mercato dell’antico e dell’usato. Nel corso della giornata, visite guidate alla Rocca Rangoni (a cura di Etcetera Soc. Coop., orari 10-12 e 15-17) e al Torrione (a cura della Banca del Tempo, orari 10-12.30 e 15.30-18).

Martedì 19 settembre alle ore 19, presso la sede del Centro Studi Discontinuo, “Bistrot letterario – conferenze con apericena, l’intelligenza nel cuore”. A cura del Centro Studi Discontinuo, per info pagina Facebook @Centro Discontinuo.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.