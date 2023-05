“En Plein Air”, un percorso di colori e profumi a Nonantola

Prezzo non disponibile

Un percorso di colori e profumi “En Plein Air” ritorna sabato 13 e domenica 14 maggio a Nonantola con un itinerario che parte dal Centro Storico e arriva in Partecipanza Agraria. “Due giornate all’insegna del vivere all’aria aperta - commenta Massimo Po, assessore al Centro Storico ed Eventi - con un ricco programma di iniziative rivolte a tutti: sport, benessere, esposizioni, musica e passeggiate fotografiche. A Nonantola è previsto l’arrivo di artisti da tutta Italia per dipingere traendo ispirazione dai monumenti del centro storico e dalle bellezze naturalistiche della Partecipanza Agraria”.

En Plein Air 2023, 8° estemporanea di pittura

Il gruppo NonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con la Partecipanza Agraria, organizza l'8° estemporanea di pittura, aperta a tutti. Gli artisti sono invitati a realizzare i dipinti, a tema “Nonantola e il suo territorio, lungo le vie del centro storico di Nonantola nella giornata di sabato e nelle campagne della Partecipanza Agraria la domenica. La classifica finale è prevista domenica 14 Maggio dalle ore 18.30 presso la Casa della Guardia via Due Torrioni 41 in Partecipanza Agraria.

Il programma

Oltre all’estemporanea di pittura, scorrendo il programma (tutti i dettagli in allegato) segnaliamo sabato 13 maggio “Nonantola Antica e ‘900”, la mostra mercato dell'antiquariato in Centro Storico a cura della Pro Loco Nonantola dalle ore 8 alle ore 16. Sempre sabato è prevista anche una visita guidata gratuita tra il Museo di Nonantola e l'Archivio Storico della Partecipanza Agraria. Partenza ore 10 al Museo di Nonantola, via del Macello.

Domenica 14 maggio dalle ore 10: Olistica all’aria aperta. La serie di iniziative, a cura della Pro Loco, si tiene alla Casa della Guardia. Sempre alle ore 10 e dallo stesso punto è in programma la “Passeggiata Fotografica” a cura di PhotoNonantolArte. Per gli amanti della bicicletta è previsto un tour tra storia e natura in Partecipanza Agraria. Partenza alle ore 10 dall'Archivio della Partecipanza Agraria (via Roma 23, 2° piano scala A). L’iniziativa sulle due ruote è a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria e la Pro Loco .

Sempre il 14 maggio è in programma, dalle ore 17.30, l’Aperitivo Colorato alla Casa della Guardia, mentre con inizio alle ore 16, è previsto un Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni a cura del Ceas Nonantola con il sostegno di Niente di Nuovo.

In caso di maltempo il programma delle due giornate potrebbe subire delle modifiche, gli aggiornamenti saranno eventualmente comunicati sul sito del Comune di Nonantola. In caso di pioggia l'8° estemporanea di pittura En Plein Air si svolgerà comunque in luoghi chiusi.