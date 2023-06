“Una giornata per il sociale”: enduro e beneficenza a Palagano

Sarà una giornata di beneficenza quella di sabato 17 giugno, all'interno del parco comunale di Palagano, dove si terrà “Una giornata per il sociale”, un’iniziativa di raccolta fondi che prenderà il via alle ore 15,00 e proseguirà fino alla tarda serata. La giornata è promossa dal Motoclub “Enduro in Appennino”, in collaborazione col Comune di Palagano.

La giornata prevede, tra l’altro, lo spettacolo di moto da trial in collaborazione con i ragazzi di Piandelagotti e musica con Dj. Il programma parte alle ore 15,00 con le iscrizioni ai tornei a cura della Pro Locos di Palagano, mentre alle ore 16,00 è previsto lo spettacolo bike trial con il campione Cristian Bursi, oltre ai tornei di briscola, biliardino e bocce petanque.

Sempre alle ore 16 è prevista la partenza del tour guidato in mtb, mentre alle 16,30 ci sarà lo spettacolo di moto da trial in collaborazione con i ragazzi di Piandelagotti e alle ore 20,00 apriranno gli stand gastronimici. Dalle ore 22,00 ci sarà “Tomorrowland in Palagano” con musica di vari Dj.

Per il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia "questo evento ha il duplice scopo di promuovere l’attrattività del territorio e fare del bene raccogliendo fondi da destinare in beneficienza. Sensibilizzare la comunità locale verso chi ha più bisogno di noi è fondamentale per costruire una cultura di coesione e giustizia, anche attraverso piccoli gesti come quelli che possiamo compiere ogni giorno".

Alberto Salvatori e presidente del Motoclub Enduro in Appennino sottolinea che "Enduro in Appennino organizza eventi legati al mondo dell’enduro da diversi anni, quali tour guidati nel nostro appennino modenese durante l’anno per gruppi pre-formati, tour guidati all’Elba più volte l’anno, Motocavalcata del Tartufo, Motocavalcata estrema Hardragon, corsi di enduro estremo con Sonny Goggia e la nostra Extreme Academy, eventi ad hoc tipo 'dall’Emilia alla Toscana' e corsi di avviamento per bambini in collaborazione con la casa costruttrice Beta Motor in quanto abbiamo formato la prima e unica Beta Kids Academy con moto e attrezzature di proprietà.

Abbiamo anche un campo scuola dedicato a Palagano (Beta Minicross Park). Gli iscritti ai nostri eventi dal 2018 a fine 2022, sono stati 3.176 di cui 926 bambini e ragazzi. Siamo guide riconosciute a livello nazionale (GMF guida motociclistica in fuoristrada) e siamo istruttori tecnici riconosciuti dal Coni Italia". La giornata avrà poi un evento dedicato ai più piccoli dai 5 ai 9 anni, con la possibilità di provare le moto beta minicross elettriche, attraverso percorsi assistiti da istruttori del motoclub Enduro in Appennino.