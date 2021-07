Concentrico Festival, tre imperdibili appuntamenti con musica e teatro a Carpi

Concentrico Festival continua ad animare il centro storico di Carpi giovedì 15 luglio alle ore 21.00 con un doppio evento in Piazza Martiri: la presentazione in prima nazionale della nuova produzione di Concentrico Factory Eneide con la compagnia pugliese IP - Produzioni Impertinenti e a seguire il concerto imperdibile, dopo 19 anni, della band carpigiana Tupamaros che presenterà il nuovo album Senza Paura accompagnata da ospiti illustri. Una compagnia teatrale e una band che da sempre, in modi differenti, affrontano tematiche sociali e contemporanee trasmettendo il valore politico dell'arte.

Eneide, Il viaggio di Enea e noi tutti, in parole e musica di e con Giuseppe Ciciriello con le musiche originali composte ed eseguite da Piero Santoro alla fisarmonica e Ferdinando Filomeno al clarinetto. Va Enea, va...Va figlio di Afrodite, va via di qui, porta quello che resta di noi…

La nuova produzione Concentrico Factory, in collaborazione con Carticù Aps è l’ultimo capitolo della trilogia sulla narrazione epica antica: uno spettacolo ironico e intenso, la forza di un viaggio disperato che diventa ricerca e destino. La narrazione di Giuseppe Ciciriello che dà corpo e voce al racconto si intreccia con le musiche di Piero Santoro, composte per la fisarmonica e le ance a fiato di Ferdinando Filomeno. Enea, figlio di Afrodite e Anchise, scappa dalla sua città, Troia, in fiamme con il padre sulle spalle e il figlio Ascanio stretto al fianco. Intraprende un lungo viaggio alla ricerca di una nuova terra che li accolga. Fugge Enea attraverso l’Egeo, lo Ionio, risalendo l’Adriatico, verso il luogo dove alla sua stirpe sarà assegnato un glorioso destino. Ma dov’è, cos'è l’Esperia? L’Esperia è un moto dell’animo, un luogo del destino, è dove decidi che sia. E’ la necessità di trovare il tuo posto, dove ti spinge la voce del dio o una promessa fatta. In scena seguiremo le orme di Enea attraverso il mediterraneo. Il figlio di una dea e di un pastore storpio e ceco, un uomo, padre e marito, che suo malgrado lascia la sua casa, la sua terra e affronta un viaggio, lungo e pericoloso per inseguire una promessa.

Ip-produzioni impertinenti nasce a Ceglie Messapica in Puglia. Un progetto di teatro di narrazione, ironico e sarcastico, legato all’esplorazione dell’individuo, della societa?, dei pregiudizi, delle paure e dei limiti umani. Giuseppe Ciciriello è attore di formazione brechtiana, musicista, autore e regista, ha una lunga esperienza anche nel cinema e nella televisione. Nel 2019 ha preso parte a diversi film: Spaccapietre, dei fratelli De Serio, Non sono un assassino di Andrea Zaccariello, La Rivincita di Leo Muscato e Bar Giuseppe di Giulio Base. Piero Santoro è musicista professionista, fa parte dell'associazione Casarmonica e suona nella band Folkabbestia. Con la nuova produzione si aggiunge un nuovo componente al clarinetto: Ferdinando Filomeno, insegna clarinetto e sax per l'associazione Casarmonica, musicista professionista fa parte del gruppo musicale Orchestra Mancina.

Al festival Concentrico nel 2018 e 2020 hanno presentato due produzioni su Iliade e Odissea, il ciclo epico si chiude quest'anno con l'Eneide.

Dopo lo spettacolo il pubblico potrà assistere al concerto della storica band carpigiana di combat folk Tupamaros che torna in tour, dopo 19 anni, con un nuovo disco: Senza Paura, preceduto da una campagna di crowdfunding di notevole successo con oltre 230 co-produttori. Il nuovo disco vede la presenza di: Cisco, Marino Severini (Gang) , Paolo Enrico Archetti Maestri (YoYo Mundi), Mara Redeghieri, Luca Taddia, la Banda RulliFrulli e molti altri. Sul palco, ad accompagnare questo grande ritorno, giovedì 15 Luglio, Roberto Zeno alla batteria, Simone Copellini regalerà il suo magnifico flicorno in Sarai quel che vorrei, Paola Viaggi della Banda Rulli Frulli e Cisco canteranno con noi le canzoni che hanno inciso in Senza Paura: l'Anima della danza e Una donna una bici.

Molto attivi tra il 1995 e il 2004, la loro attività si interrompe a seguito della morte del bassista Marco Sghedoni. Nel 2015 riprendono l’attività soprattutto nel campo del teatro-canzone e dell’history telling. Con testi sempre attenti alle tematiche sociali, definiscono la loro musica “Musica resistente”. La formazione attuale: Francesco Grillo Grillenzoni alla voce e chitarra, Stefano Garuti alla fisarmonica e tastiere, Massimiliano Frignani alle chitarre, Luca Verri al basso e Simone Forghieri alla batteria e percussioni.

Informazioni: Apertura porte ore 20.00, inizio show ore 21.00. Costo biglietto per entrambi gli spettacoli 9€ + diritti di prevendita. Per prenotare: https://www.diyticket.it/events/musica/4672/jozef-van-wissem-elio-carpi | www.concentricofestival.it | www.diyticket.it | Info Point Piazza dei Martiri 36 a Carpi (Mo) tutti i giorni 10.30 -13 / 17-20, Concentrico Art presso ex mercato in piazzale Ramazzini 50 a Carpi (Mo) negli orari di apertura della mostra tutti i giorni dalle 18 - 22 sabato e domenica 10 -13 /18 - 22. Sarà possibile prenotare sul posto prima dello spettacolo.

Giovedì 15 luglio alle 19.30 lo spazio Off propone lo spettacolo irriverente Fantastico Live!: trasposizione sul palcoscenico di tutte le tensioni classiche dell’italiano medio, che vorrebbe essere poeta ma anche calciatore, santo ma anche furfante, libero ma con quella punta di dittatura. La formazione fissa sono: Alberto Bebo Guidetti e Alberto Albi Cazzola de Lo Stato Sociale e Johnny Shock, un ragazzo allampanato che ricorda tutto e ha un sacco di domande. Su un palco vuoto si circondano di personaggi famosi e professionisti della vita di tutti i giorni per riempirlo di verità, anche immaginata.

Alberto Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale, Garrincha dischi) a marzo del 2019 fonda Fantastico!, una newsletter settimanale che diventerà anche una rivista e un podcast. Il centro sono le parole, i racconti, le immagini che costruiscono i racconti e – soprattutto – le persone attorno al mestiere del raccontare. Fantastico! live ha visto il suo esordio a Milano e Torino lo scorso autunno, un attimo prima che i luoghi di cultura richiudessero le porte. In queste due serate ha portato sul palco Lodo Guenzi e Willie Peyote come trapper improvvisati con le parole di poeti emergenti, illustri sconosciuti a proporre nuovi DPCM, discorsi politici e spaccati di letteratura altissima ma anche molto bassa, perché ridere è ancora un brivido divino.

La rassegna gratuita Concentrico Off si svolge sul palco di piazzale Ramazzini a Carpi (Mo) e la platea sarà organizzata con piccoli tavoli per poter gustare un aperitivo sotto l’ombra dei tigli e cogliere l’occasione per visitare la mostra collettiva d’arte contemporanea Concentrico Art presso l’ex mercato coperto in piazzale Ramazzini 50.