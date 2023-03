Energia e Ambiente, un incontro con il prof. Rodolfo Cecchi

Mercoledì 15 marzo, alle 16, la Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti (corso Vittorio Emanuele II, 59) presenta la conferenza dal titolo "ENERGIA E AMBIENTE. Situazione, prospettive ed interventi" a cura di Rodolfo Cecchi, emerito Università degli Studi Modena e Reggio Emilia. Introduce e coordina l’incontro Maria Franca Brigatti, Presidente della sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Il controllo dell’Energia ha consentito all’Umanità di sopravvivere prima, per poi consolidarsi come specie ed infine, di pari passo con l’acquisizione ed il controllo delle conoscenze e delle tecnologie via via acquisite, di assicurarsi il dominio tra le varie forme viventi del Pianeta. Peraltro, quando, in tempi molto recenti, sempre più elevate cognizioni scientifiche, unitamente agli “scudi nucleari” di deterrenza contro i conflitti armati, hanno consentito uno sviluppo sociale ma soprattutto tecnologico molto rapidi ed intensi, sotto l’egida di un mercato lasciato libero di autoregolarsi (accompagnando ovviamente il tutto con una rilevante crescita demografica), sono sempre più chiaramente emersi anche (tra gli altri) i problemi del riscaldamento del Pianeta in connessione con il repentino aumento dei fabbisogni energetici (e con le inevitabili conseguenze dettate dalla Termodinamica).

Questa conversazione si propone quindi di illustrare gli aspetti essenziali dell’incremento di energia termica planetaria, nonché delle sue più attendibili proiezioni future e delle azioni di contrasto attualmente allo studio od in fase di realizzazione, nella convinzione che, alla base di tutto questo, non possa che esserci una sempre più convinta presa di coscienza dei problemi in atto.

Per informazioni tel. 059.225566 info@accademiasla-mo.it