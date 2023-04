Ennesimo Film Festival. Torna la kermesse cinematografica fioranese

Tra le selezioni, la più attesa è come sempre quella Ufficiale. Ma accanto ai film che porteranno gli spettatori in un viaggio attorno al mondo, ad aprire il Concorso nelle due serate di proiezione, venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle ore 20.30, due ospiti d’eccezione: Tess Masazza e Teresa Romagnoli. La prima si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso webserie, tv, radio e cinema, per la particolare vena comica. Parte del cast di LOL - chi ride è fuori, duetterà sul palco con l’affermata fotografa di scena Lucia Iuorio, raccontando i segreti della vita sul set, le paure e i successi. La seconda ha reso il suo volto riconosciuto da tutti grazie a fiction come Tutti insieme all’improvviso e Don Matteo, recitando anche sul grande schermo, in Beata ignoranza, Occhi blu e I cinefili. entrambe si presteranno poi per un simpatico esperimento di EFF, animando personalmente i due Dopofestival al Caffè del Teatro Astoria. Che succede, se due attrici si trasformano in dj?

I vincitori del Concorso saranno poi annunciati nell’ultima serata del Festival, domenica 7 maggio dalle 20.30 in poi. Ad aprire la cerimonia di premiazione, uno spettacolo dello stand up comedian Saverio Raimondo.

"Partiamo dalla fine, dalle tre serate dedicate alla Selezione Ufficiale, ma EFF è come sempre un Festival popolare e inclusivo, ricco di film e di appuntamenti, che proveranno a rispondere al bisogno della contemporaneità di riscoprire il piacere dell’esplorazione, in un viaggio cinematografico che indirizzi metaforicamente non alla costruzione di rifugi, ma di astronavi. Che guardi insomma al futuro, al possibile – dichiarano i direttori Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. Significativo quindi che il grosso del programma dell’ottava edizione sia destinato alle generazioni del futuro, agli studenti di Ennesimo Academy: 5970 ragazzi e oltre 1000 docenti, per un totale di 17 Comuni coinvolti, nelle province di Modena e Reggio Emilia ma anche, per la prima volta, a Rimini, Cesena, e fuori regione, a San Felice del Benaco (Brescia) e Ancona. Progetto diventato oggi, ancor più che in passato, il cuore di EFF, grazie al sostegno dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito e di sponsor preziosi come Fondazione Iris Ceramica Group, e il cui valore è stato riconosciuto attraverso l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. I percorsi svolti in classe proseguiranno con mostre che accoglieranno gli elaborati prodotti dai ragazzi, proiezioni dedicate che li porteranno in sala per assegnare l’Ennesimo Premio Giovani, e una serie di incontri cinematografici con sceneggiatori, fumettisti, registi. Nell’idea che Ennesimo sia sempre più un luogo in cui nasce il cinema, per la prima volta, gli studenti dell’Academy avranno inoltre modo di girare un film, prendendo parte ad un vero e proprio set"