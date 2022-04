Ennesimo Film Festival: il programma completo della 7°edizione

Tornare a ribadire l’importanza della cultura, come ponte necessario per progettare il mondo presente e quello futuro. Questa la grande sfida che Ennesimo Film Festival ha deciso di affrontare per la sua settima edizione, dall’1 all’8 maggio a Fiorano Modenese: un solo tema a fare da filo conduttore, lo spazio in tutte le sue accezioni per offrire agli spettatori una molteplicità di punti di vista sulla contemporaneità. Proiezioni, masterclass, workshop e momenti di confronto aperti all’intera comunità e in particolare agli studenti dell’Ennesimo Academy che concluderanno i corsi dell’anno scolastico proprio al Festival mostrando i loro elaborati in una mostra dedicata al BLA di Fiorano.

Protagonisti come sempre i cortometraggi con la Selezione Ufficiale in programma per il 6 e 7 maggio alle ore 21 al Teatro Astoria di Fiorano. Saranno 148 i film in concorso nelle varie selezioni, 62 dei quali realizzati da autori under 35 e 49 da registe donne, con 41 première italiane e 4 première estere che hanno scelto l’Ennesimo per mostrarsi per la prima volta in Italia e in Europa.

«Da sempre Ennesimo Film Festival è legato al territorio – commentano i direttori artistici Federico Ferrari e Mirco Marmiroli in occasione della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta mercoledì mattina presso il Cinema Teatro Astoria -, con l’obiettivo di rendere Fiorano un luogo in cui il cinema nasce. Tuttavia, questo non ci pone limiti nel cercare di avere sempre un occhio di riguardo per i metodi di racconto all’avanguardia, uno su tutti il Metaverso. In questa duplice direzione va anche il nostro percorso futuro di crescita».

«Ennesimo dimostra infatti come non ci sia la “crisi del settimo anno” – aggiunge Morena Siringardi, vicesindaco di Fiorano -, raddoppiando la sua proposta in termini di giornate di festival e moltiplicando quella delle proposte e delle iniziative, durante tutto l’anno».

Si parte allora dalle tante nuove selezioni, volte a metterci in contatto con “spazi” geograficamente lontani e vicini: un focus sulla Cina, previsto per l’1 maggio e seguito da una tavola rotonda per esplorare realtà e fantasie legate all’Oriente, uno sull’autore comico Astutillo Smeriglia, uno dedicato all’Agenda 2030, un altro ancora sui vari concetti di famiglia e la novità Worldwide. Una selezione proveniente dai Festival di tutta Europa, proiettata non-stop in un nuovo cinema gonfiabile realizzato per l’occasione da Ennesimo che resterà aperto in Piazza Menotti per tutta la durata del Festival. Nel weekend spazio al Dopofestival con La Sosteria, l’edicola di via Santa Caterina da Siena, che ospiterà concerti e dj-set dal termine delle proiezioni fino a notte fonda.

Spazio fisicamente lontano, ma che ci pone interrogativi sul qui ed ora, anche quello che porteranno sul palco Riccardo Staglianò, prima col suo ospite Roberto Mezzalama e poi da solo, per due approfondimenti a tema ecologia e gigacapitalismo, il 6 e il 7 maggio alle 18.30. Nonché, nella serata conclusiva del Festival, Paolo Nori: raccontando la figura complessa di Fedör Dostoevskij, andrà naturalmente contro le polemiche dell’attualità, dimostrando le connessioni tra l’autore e noi. E ancora, la masterclass rivolta agli insegnanti e dedicata ad attualità e giornalismo per ragazzi con il direttore di Internazionale Kids il 4 maggio. Spazio potenzialmente infinito, invece, quello digitale del Metaverso. Ennesimo Film Festival sarà infatti il primo in Italia a ospitare una sala cinematografica in Altspace Vr di Microsoft, fruibile sia in loco che da casa, grazie agli appositi visori. Dispositivi con i quali sarà possibile prendere parte anche alla visione di un film in virtual reality: Così è (o mi pare), in cui Elio Germano reinterpreta Pirandello in chiave moderna. Un’occasione, questa, per i ragazzi che lo studiano a scuola, di assaporarne una rilettura esperienziale.

Ai giovani – come da tradizione del Festival – sarà riservata del resto una grande attenzione: ai più piccoli (3-8 anni) saranno dedicate le proiezioni che si terranno i pomeriggi dell’1, 6, 7, 8 maggio all’interno della Ludoteca Barone Rosso, mentre l’Ennesimo Premio Giovani, il premio assegnato dagli studenti dell’Ennesimo Academy, si arricchirà della componente comica, grazie alla partnership con Comix. Sempre al noto marchio editoriale, spetterà la direzione della Comix Academy, la scuola di comicità, che insegnerà ai giovani come far ridere. Ai ragazzi – più o meno grandi - è dedicato anche l’incontro con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale nella mattina del 5 maggio, per un confronto sul concetto di spazio, e quello con Valentina Sumini, architetto del cosmo, all’interno dei Caesar Design Film Award in partnership con Ceramiche Caesar.

Tutti i premi, tra cui il nuovo riconoscimento alla miglior performance attoriale, consegnato da Eleonora Giovanardi, saranno assegnati nella serata dell’8 maggio presso il Teatro Astoria.

Per i dettagli sul programma www.ennesimofilmfestival.com.

Il programma completo

1 maggio

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

11.00 - BLA - Inaugurazione Mostra Ennesimo Academy

Il percorso di restituzione degli elaborati nati dai laboratori dell’Ennesimo Academy.

Dalle scuole d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado

15.00 - BLA - Visioni Sarde - Proiezione di cortometraggi

15.00 - LUDOTECA BARONE ROSSO - Primi Passi e Cinemini

Laboratori ludici per muovere i primi passi nel mondo del cinema (per piccoli appassionati dagli 0 ai 10 anni)

Proiezioni della selezione dei film del progetto Europeo Cinemini on Tour

17.00 - BLA - FOCUS CINA - Proiezione + Tavola Rotonda

Uno sguardo sulla società cinese di oggi attraverso le lenti dei cortometraggi

16.00 / 21.00 - PIAZZA CIRO MENOTTI - Steli

Performance urbana interattiva di Stalker Teatro

2 maggio

09.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Saluto del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi (tbc)

09.30 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani. Inerviene Franco Barbolini per Comix Academy

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

21.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Fuorifuoco

Proiezione di cortometraggi dedicati al mondo del calcio

3 maggio

09.00 - CASTELVETRO - Proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

15.00 - BLA - Comix Academy

Raffaello Corti, in arte Faccestamagia per un percorso tra magia e risate!

4 maggio

09.00 - CENTRO GIOVANI CARBURO DI SCANDIANO - Proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani. Interviene Faccestamagia per Comix Academy

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

18.00 - BLA - Internazionale KIDS

Alberto Emiletti, giornalista della rivista, incontra gli insegnanti delle scuole del Distretto per un laboratorio sul giornalismo per ragazzi.

19.30 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Altre Stelle

Proiezione del cortometraggio dedicato al viaggio di Dante tra Inferno, Purgatorio e Paradiso realizzato dagli studenti del Liceo Formiggini di Sassuolo.

21.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Così è (o mi pare)

Spettacolo in VR con Elio Germano che riscrive Pirandello, calando il testo nella società moderna.

5 maggio

09.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - A tu per Tu con Lodo Guenzi

Incontro con gli studenti delle classi prime e seconde delle secondarie di primo grado di Fiorano Modenese

09.30 - TEATRO ASTORIA - Proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

16.00 - CERAMICHE CAESAR - Factory tour - Evento riservato

La giuria dei Wannabe Designer visita il sito produttivo di Ceramiche Caesar

21.00 -CINEMA TEATRO ASTORIA - Masterclass di Valentina Sumini

L’architetto dello Spazio introduce la terza edizione dei Caesar Design Film Award

21.30 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Caesar Design Film Award

Proiezione dei cortometraggi della selezione dedicata a design e architettura. A seguire la premiazione

6 maggio

09.00 - AUDITORIUM FERRARI DI MARANELLO - Proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani. Interviene Irene Coletto per Comix Acamedy

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

14.00 - SALA DELLE VEDUTE DEL CASTELLO DI SPEZZANO - Board meeting di ECFA

Convegno internazionale - Evento riservato

15.00 - LUDOTECA BARONE ROSSO - Primi Passi e Cinemini

Laboratori ludici per muovere i primi passi nel mondo del cinema (per piccoli appassionati dagli 0 ai 10 anni)

Proiezioni della selezione dei film del progetto Europeo Cinemini on Tour

18.30 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Lo Stato delle Cose

Riccardo Staglianò intervista Roberto Mezzalama

21.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Selezione Ufficiale

Proiezione di 10 cortometraggi dell’Ennesima Selezione Ufficiale

23.30 - LA SOSTERIA - Dopofestival

After party a La Sosteria con Lou Pellegrino e Federico Gatti from Moninga

7 maggio

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

10-13 / 15-19 - BLA - Odissea Virtuale. Viaggio nel Metaverso

Alla scoperta della sala cinematografica dell’Ennesimo Film Festival nel Metaverso, fruibile attraverso i visori di realtà aumentata

11:00 - BLA - Agenda 2030 - Proiezione di corti

Sostenibilità, inquinamento, inclusione. I corti ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU

15.00 - LUDOTECA BARONE ROSSO - Primi Passi e Cinemini

Laboratori ludici per muovere i primi passi nel mondo del cinema (per piccoli appassionati dagli 0 ai 10 anni)

Proiezioni della selezione dei film del progetto Europeo Cinemini on Tour

15.00 - BLA - A tu per tu con i registi

Gli studenti delle scuole secondarie intervistano i registi dell’Ennesima Seleziona Giovani.

16.30 - BLA - Focus Astutillo Smeriglia

Rassegna di cortometraggi comici firmati dall’autore di Preti

18.30 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Lo Stato delle Cose

Riccardo Staglianò racconta la sua nuova pubblicazione Gigacapitalisti

20.00 - LA SOSTERIA - Anticipazione del Dopofestival

Aperitivo a La Sosteria con Jesse The Faccio in acustico

21.00 - TEATRO ASTORIA - Selezione Ufficiale

Proiezione di 10 cortometraggi dell’Ennesima Selezione Ufficiale

23.30 - LA SOSTERIA - Dopofestival

After party a La Sosteria con Arssalendo

8 maggio

10-13 / 15-19 - CINEMA GONFIABILE - Worldwide proiezione di corti dal mondo

10-13 / 15-19 - BLA - Odissea Virtuale. Viaggio nel Metaverso

Alla scoperta della sala cinematografica dell’Ennesimo Film Festival nel Metaverso, fruibile attraverso i visori di realtà aumentata

10.00 - PIAZZA CIRO MENOTTI + BLA - Città dei Motori

Sfilata di auto storiche + proiezione di corti dedicati al mondo dei motori

15.00 - LUDOTECA BARONE ROSSO - Primi Passi e Cinemini

Laboratori ludici per muovere i primi passi nel mondo del cinema (per piccoli appassionati dagli 0 ai 10 anni)

Proiezioni della selezione dei film del progetto Europeo Cinemini on Tour

15.00 - BLA - Lucia Iuorio - Workshop fotografico

La fotografa di scena Lucia Iuorio presenta il suo lavoro e svela i segreti del mestiere in un workshop

17.00 - BLA - Affari di Famiglia - Proiezione di corti

I corti dedicati ai vari concetti di famiglia in concorso per il Premio Città di Fiorano

18.00 - SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL CASTELLO - Masterclass

L’economista Stefano Zamagni e il vescovo di Modena Erio Castellucci s’incontrano in un dialogo aperto sulla contemporaneità

21.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Sanguina ancora

Paolo Nori racconta l’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij

22.00 - CINEMA TEATRO ASTORIA - Awards Ceremony

Serata conclusiva e di premiazione di tutte le selezioni in concorso all’Ennesimo Film Festival 2022 + Ennesimo Academy