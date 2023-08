"Ennio Morricone, tra mito e magia" in Piazza a Vignola con Bruno Gambarotta

Aneddoti e racconti della vita del noto compositore romano narrati dal conduttore televisivo e scrittore Bruno Gambarotta, si alterneranno alle colonne sonore che hanno reso famoso Morricone in tutto il mondo, eseguite da Elena Cornacchia e Giorgio Costa. "Ennio Morricone, tra mito e magia" è in programma sabato 12 agosto alle 21.00 in Piazza dei Contrari a Vignola. Lo spettacolo è inserito all'interno della programmazione di Etra Festival, fino al 21 agosto a Vignola. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

"Ennio Morricone, tra mito e magia" propone agli spettatori un viaggio attraverso le opere più suggestive del compositore romano e premio Oscar narrate dallo scrittore e conduttore televisivo Bruno Gambarotta. Preziosi aneddoti della vita del compositore romano si alternano a momenti musicali, in un'atmosfera intima e sognante. Da "Nuovo Cinema Paradiso" a "C'era una volta il West", Gambarotta guida lo spettatore attraverso i brani più indimenticabili di Morricone, accompagnato dal flauto di Elena Cornacchia e dal pianoforte di Giorgio Costa.

Bruno Gambarotta è uno scrittore, conduttore televisivo, giornalista e attore italiano oltre che autore e regista di programmi per la radio e la televisione. Nato ad Asti il 26 maggio 1937, Gambarotta ha lavorato per diverse testate tra le quali La Stampa (con la quale collabora attualmente), L'Unità e La Repubblica. Vanta anche una lunga carriera in Rai, sia come conduttore al fianco di Mike Bongiorno in "Lascia o raddoppia?" che come attore insieme a Fabio Fazio negli anni novanta in una fiction prodotta per Rai Due e poi in radio, al fianco di Luciana Littizzetto. Ha scritto anche vari romanzi di genere giallo-ironico tra i quali "La nipote scomoda" con il quale ha vinto il Premio Gran Giallo Città di Cattolica.

Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.