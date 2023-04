Tutto sugli insetti (anche a tavola) nell'edizione primaverile di Entomodena 2023

Il 15 e il 16 aprile ritorna Entomodena: la grande mostra mercato di insetti e conchiglie. Attrezzatura, novità librarie, incontri entomologici, tanti laboratori per bambini, un rinnovato impegno sulla biodiversità urbana e incontri ravvicinati con gli insetti come cibo. Da diversi anni, EntoModena grazie al Gruppo Modenese di Scienze Naturali, raccogli espositori, ricercatori e appassionati di entomologia, riunendoli in questo grande meeting internazionale.

Due volte all'anno EntoModenaaccoglie esperti e appassionati da tutto il mondo, che si ritrovano per confrontarsi sui più svariati temi riguardanti il mondo dell'entomologia e non solo.

Questa edizione di Entomodena sarà caratterizzata dalla presa di posizione della nostra Associazione a favore degli insetti come cibo: una scelta importante per il futuro dell’ambiente che ha bisogno di più proteine, ma meno allevamenti di bestiame da macello. Segui la conferenza di sabato dove saranno presenti gran parte dei produttori italiani insieme a tanti studenti e domenica quella di Enzo Moretto: “l’entomofagia nel mondo tra tradizione e futuro”.

Pioggia di prenotazioni per i laboratori per bambini. Si stanno incrementando le postazioni e ci sarà posto per tutti, magari nell’attesa fate visita all’arnia didattica o ai formicai del Forum Formicarium o all’interessante osservazione degli insetti della riserva Karen-Mogensen del Costa Rica, a cura dell’Associazione “Foreste per Sempre”!