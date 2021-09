Entomodena, torna la mostra internazionale di insetti ed invertebrati

Anche questo settembre torna Entomodena, la mostra internazionale di Entomologia e invertebrati, ricchissima di partecipanti da tutta Europa e appuntamenti a tema. In questa edizione, che si terrà nelle giornate del 18 e 19 settembre alla Polisportiva Saliceta San Giuliano, sarà dedicata un’attenzione particolare all’entomologia ed ecologia urbana, con una serie di eventi per mostrare diversi aspetti della conservazione degli insetti e del loro habitat. Potremo scoprire qualcosa in più a Entomodena con un incontro con i rappresentanti della giunta di Modena, una conferenza sull’economia circolare e due laboratori, sulla costruzione di bugs hotel e sull’arboricoltura. A seguire il programma completo

Sabato 18 settembre

Ore 10.00 : tavola rotonda dal titolo "Il verde urbano. Non basta l'urbanistica: cultura e conoscenza ambientale per la biodiversità". Moderatore: Mauro Ferri, Veterinario e Naturalista, Consiglio Direttivo GMSN aps. GMSN – Lucio Saltini, Presidente Gruppo Modenese Scienze Naturali aps "La biodiversità in ambiente urbano: l'esperienza del Parco della Resistenza". FORESTE PER SEMPRE – Matteo Dal Zotto, PhD Dipartimento di Scienze della Vita, Unimore "Conservare la diversità animale urbana: unasfida impossibile?" GRUPPO SCOUT LA BUCA – Andrea Zivieri, capo scout MO6: "Giardino segreto nella base scout La Buca". COMITATO BOSCHI A MODENA – Emanuela Luppi: "Bosco di Via Lazio: Una importante risorsa per la città". FATTORIA ACCANTO – Francesco Minelli: "Fattoria accanto: l'aeroecologia sviluppa la biodiversità umana". PARCO GIULIO REGENI – Giovanni Miglione, Studente Unimore, rappresentante UDU in Senato Accademico: "Valorizzazione di un'area verde di risulta". Alla tavola rotonda sono invitati rappresentanti della Giunta del Comune di Modena.

Ore 16.00: Incontro all'aperto. "Ecosistema albero". Alla scoperta dell'arboricoltura moderna: dimostrazione pratica di "Tree Climbing" e conversazione con Marcello Morselli e Stefano Pini, arboricoltori.

Domenica 19 settembre

Ore 9.45: Spazio incontri, tensostruttura. Tavola Rotonda “Biodiversità e Micropaleontologia: i Foraminiferi come risorsa scientifica e come passatempo naturalistico“. Moderatore Cesare Brizio. Giulia Barbieri (UNIBO) – «Alla scoperta degli ambienti del passato: i foraminiferi microbentonici della costa padano-adriatica». Cesare Andrea Papazzoni (UNIMORE) – «Giganti unicellulari: i macroforaminiferi dalle Alpi alle Piramidi». Stefano Claudio Vaiani (UNIBO) – «Dall’Ammonite all’Ammonia, la storia della micropaleontologia a foraminiferi nelle collezioni del Museo Geologico Giovanni Capellini di Bologna». Cesare Brizio (WBA) – «L’hobby dei Foraminiferi»

Ore 9.45: Sala Consiglio Polisportiva. "I benefici delle vespe: dal veleno all'entomoterapia, e altro ancora…". Conversazione con Stefano Turillazzi, Prof. Emerito UniFI, Insect Pharma Entomotherapy SrL

Sala Consiglio Polisportiva. "I benefici delle vespe: dal veleno all’entomoterapia, e altro ancora…". Conversazione con Stefano Turillazzi, Prof. Emerito UniFI, Insect Pharma Entomotherapy SrL Ore 11.15: Sala Consiglio Polisportiva. "Nel regno dei ragni". Presentazione del libro illustrato, con gli autori: Massimo Dell’Agata già professore a UNIVAQ, Maria Grazia Bindi già insegnante di lettere e autrice di testi per bambini e Franco Sacchetti, disegnatore di graphic novel.

Laboratori per bambini

"Insetti con le ghiande": Laboratorio creativo con materiale vegetale. Dai 9 anni – Prenotazione obbligatoria, massimo 4 bambini a turno Turni: Sabato 10:00 > 10:30 – 11:00 > 11:30 – 14:30 > 15:00 – 15.30 > 16:00 – 16:00 > 16:30; Domenica 10:00 > 10:30 – 11:00 > 11:30. A cura di Andrea Gambarelli – Polo museale UNIMORE- Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata.

"Insetti cercano casa: costruiamo insieme un bee hotel per gli insetti impollinatori, falcidiati da agricoltura intensiva e pesticidi" . Dai 9 anni – Prenotazione obbligatoria, massimo 8 bambini a turno. Turni: Sabato 10.00 > 11.30 – 15.30 > 17.00; Domenica 10.00 > 11.30. A cura del GMSN aps

. Dai 9 anni – Prenotazione obbligatoria, massimo 8 bambini a turno. Turni: Sabato 10.00 > 11.30 – 15.30 > 17.00; Domenica 10.00 > 11.30. A cura del GMSN aps "Un mueso degli insetti tutto strambo". Giocolettura sugli insetti a cura di Vera Donatelli, educatrice alla lettura. Prenotazione obbligatoria: per bambini dai sette ai dieci anni. All’esterno sotto il gazebo. Domenica dalle 10:00 > 11:15

Prenotazione laboratori: Giulio Galli, giulio.galli1996@gmail.com.

Mostra micologica

"I funghi della nostra regione" mostra micologica di esemplari freschi. A cura del Gruppo Naturalistico Modenese onlus.

Disposizioni anti-contagio

Come lo scorso settembre saranno applicate tutte le disposizioni anticovid previste dalle autorità sanitarie in modo da poter partecipare all’evento in tutta sicurezza. E’ quindi necessario presentare all’ingresso “green pass” e documento di identità e indossare la mascherina negli ambienti chiusi. Eventuali ulteriori disposizioni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web www.entomodena.com.

