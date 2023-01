Appuntamento con la Befana al Castello di Montecuccolo

Come ormai da tradizione, venerdì 6 gennaio la Befana tornerà al Castello di Montecuccolo con la sua sacca piena di dolci e caramelle da regalare ai bambini. Dopo il successo del 2022, con una Befana accolta da moltissime famiglie nella splendida cornice di un castello completamente innevato, anche quest'anno si ripeterà il rito della distribuzione di tanti dolci e poco carbone.

La Befana arriverà alle 10 della mattina e resterà a disposizione dei visitatori per distribuire i suoi doni e concedersi a tante fotografie fino alle 13. Poi ci sarà una pausa per il pranzo, perché anche la Befana ha espresso il desiderio di sperimentare la cucina della Vetusta locanda del castello. Tornerà quindi a disposizione degli ospiti dalle 15 alle 17.

A pranzo con la Befana

Alle 13 la locanda del castello propone un pranzo tradizionale, comprensivo di antipasto, primo, secondo e dolce, con ospite d'onore la Befana. Sarà l'occasione per coniugare l'aspetto gastronomico a quello folcloristico e culturale, con la Befana che spiegherà chi è, da dove viene e quali sono i significati tradizionali che la sua figura racchiude. Il pranzo, al costo di 30 Euro a persona, può essere prenotato al 327 8770278.

“Quello con la Befana per Montecuccolo è diventato un appuntamento tradizionale, atteso da tanti bambini e dalle loro famiglie - spiega Irene Braglia, presidente dell'ente che gestisce il complesso castellano -. Lo scorso anno la Befana ha attirato persone non solo dal territorio di Modena ma anche dalle provincie limitrofe, nonostante l'intensa nevicata mattutina. In tanti non vogliono rinunciare a incontrare una delle figure più amate della nostra tradizione culturale, che di solito “vien di notte”, ma a Montecuccolo si presenta in pieno giorno e nel pieno del suo fascino”.