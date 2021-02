ERTonAIR, ai confini del teatro: un incontro con il regista Riccardo Frati

ERTonAIR è la piattaforma on line che ha permesso al teatro di non interrompere il rapporto con il pubblico anche durante i lunghi mesi di lockdown. A questo strumento, messo a punto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, è dedicato l’incontro in programma venerdì 26 febbraio alle 17 nello SpazioF. Ospite dell’incontro sarà Riccardo Frati, regista e curatore artistico di ErtonAir.

«ERTonAIR non è un palcoscenico – spiega Frati – né un archivio di video teatrali, ma un piccolo spazio di sconfinamento virtuale, di libertà e di interazione on line, una zona di confine tra lo schermo e la scena, un modo “altro” per uscire dalle proprie case, continuando a stare insieme”.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività di Ert nell’ambito della formazione. Anche per la stagione 2020-2021, ERT riserva una particolare attenzione ai processi di formazione dedicati agli studenti. I mesi di emergenza sanitaria hanno favorito nuove sinergie tra l’attività teatrale e il mondo della scuola, in affiancamento al personale docente impegnato nella didattica a distanza.

L’incontro di venerdì pomeriggio, come sempre, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.fondazionedimodena.it e sulla pagina Facebook della Fondazione.