Spettacolare escursione all'anello dei Laghi Glaciali con Modenatur

Trekking in alta quota tra panorami e colori spettacolari. Una delle più appassionanti escursioni del nostro Appennino, alla scoperta di quattro laghi di origine glaciale. Dal parcheggio del Lago Santo ci dirigeremo alla volta del Lago Baccio, per poi salire alla panoramica Finestra del Rondinaio e scendere al Lago Torbido e Turchino. Dai panorami infiniti alle vaste distese di mirtillaie, il tutto nella splendida cornice del crinale ammantato di un verde lussureggiante: un'escursione imperdibile e mai troppo faticosa. A fine giro possibilità di aperitivo al rifugio Giovo al Lago Santo.

Escursione con Guida Ambientale Escursionistica: Guide Stray Dogs. Orario di partenza: ore 09:30. Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante Bar Cacciatore, a Pievepelago (MO).

Difficoltà: E/EE Escursionistica (gradi difficoltà CAI) - adatta a bambini dai 10 anni in su abituati a camminare in montagna. Lunghezza: 9 km. Durata: 5 h più soste. Dislivello in salita: 450 m. Dislivello in discesa: 450 m. Sono generalmente ammessi cani tenuti al guinzaglio salvo particolari condizioni, è quindi necessario segnalare l'intenzione di portare il proprio amico a quattro zampe prima di prenotare scrivendo a info@visitmodena.it

Il prezzo comprende:

accompagnamento con Guida GAE

assicurazione Outdoordaily valida per partecipanti dai 3 ai 90 anni che prenotano entro 72 ore dalla partenza dell'escursione (clicca qui per scaricare il set informativo con ogni dettaglio sulle coperture).

Equipaggiamento: scarponi alti da trekking con suola scolpita, zaino da 20-30 lt, borraccia acqua 1 litro, giacca antivento e antipioggia, copricapo, occhiali da sole, pranzo al sacco e snacks. Evitare scarpe basse. Portare una torcia per le escursioni in notturna. Fotografie e riprese video: nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. Nel caso un partecipante non desiderasse essere ripreso è pregato di segnalarlo alla partenza alla guida. Modalità di prenotazione: prenotazione obbligatoria sul sito web. Politiche di cancellazione: è possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’orario di partenza contattando info@visitmodena.it, si potrà ricevere un buono da utilizzare per le esperienze di pari importo sul sito Visit Modena. Per cancellazioni oltre questi termini l'importo pagato non potrà essere rimborsato.

In caso di maltempo o allerta rossa, l'escursione verrà rinviata a data da destinarsi. In caso di impedimenti lungo il tragitto, il percorso potrà subire variazioni.