Escursioni, un "bagno d'autunno" tra i borghi di Pavullo

Doppia escursione nella zona di Pavullo. Potrai partecipare solo alla mattina, solo al pomeriggio o a tutta la giornata.

Ritrovo: h 9.45 e ore 13.45 presso il parcheggio all'inizio di Via Sassomassiccio (Pavullo, MO)

Rientro: ore 13.15 per itinerario della mattina, ore 17 circa per chi si ferma anche il pomeriggio

Due percorsi ad anello appena fuori Pavullo, tra borghi medievali, punti panoramici da cui guardare l'incessante scorrere del Panano, boschi e luci autunnali che ci trasmettono il proprio messaggio.

Con l'itinerario del mattino attraverseremo diversi borghi fortificati di origine addirittura longobarda e poi feudale... Monterastello, Castagneto, Semese.

Con l'itinerario del pomeriggio esploreremo la Riserva naturale orientata di Sassoguidano, dove ci aspettano antichi castagneti, verdi radure di origine carsica, una piccola zona umida Oasi WWF e un isolato oratorio costruito da un eremita. Se saremo fortunati, potremo essere salutati dal falco pellegrino, simbolo della riserva.

Giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione ci accompagneranno durante il cammino.

Difficoltà:

mattina circa 9km, 400m dislivello in salita e discesa

pomeriggio circa 8km, 350m dislivello in salita e discesa

l'itinerario preciso verrà modellato a seconda del meteo e della composizione del gruppo. L'importante non è la meta ma ogni passo!

Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.

Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, eventuali berretto e guanti, snack energetici, pranzo al sacco per chi partecipa a entrambe le escursioni, 1l acqua, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante, da tenere nello zaino.

Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina: 3408628932

Costi: Per chi partecipa a una sola escursione (mattina o pomeriggio) 12 euro adulti, 8 euro bambini/ragazzi fino a 18 anni

Per chi partecipa all'intera giornata: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni