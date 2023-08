Un'escursione per famiglie alle Cascate del Bucamante di Serramazzoni

Itinerario adatto anche alle famiglie lungo il Rio Bucamante fino a raggiungere le omonime cascate gemelle.

Facile percorso con dislivello modesto adatto per famiglie. L’area ha un elevato interesse floristico e faunistico. L’itinerario segue il Rio Bucamante, annoverato nei Geositi della Regione, e i sui vari salti d’acqua lungo il percorso, fino a raggiungere la base delle due cascate gemelle del Bucamante; collegate alla leggenda di due amanti che trovarono l’unione eterna legandosi per sempre al luogo. L’area ha anche un elevato interesse floristico e faunistico, i boschi sono di quercia, acero e sporadici castagni. In primavera abbondano vari tipi di orchidee lungo il cammino, specie protette regionalmente da osservare nel clou della stagione del risveglio.



Escursione con Guida Ambientale Escursionistica: Oltre i sentieri - Stefano. Orario di partenza: ore 10.00. Punto di ritrovo: di fronte al birrificio Birramante a Serramazzoni (MO). Difficoltà: Facile - adatta ai bambini. Lunghezza: 2,3 km. Durata: 2 h. Dislivello in salita: 190 m. Dislivello in discesa: 190 m. Sono generalmente ammessi cani tenuti al guinzaglio salvo particolari condizioni, è quindi necessario segnalare l'intenzione di portare il proprio amico a quattro zampe prima di prenotare scrivendo a info@visitmodena.it.

Il prezzo comprende:

accompagnamento con Guida GAE

assicurazione Outdoordaily valida per partecipanti dai 3 ai 90 anni che prenotano entro 72 ore dalla partenza dell'escursione (clicca qui per scaricare il set informativo con ogni dettaglio sulle coperture).

Equipaggiamento: scarponi alti da trekking con suola scolpita, zaino da 20-30 lt, borraccia acqua 1 litro, giacca antivento e antipioggia, copricapo, occhiali da sole, pranzo al sacco e snacks. Evitare scarpe basse. Portare una torcia per le escursioni in notturna. Fotografie e riprese video: nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. Nel caso un partecipante non desiderasse essere ripreso è pregato di segnalarlo alla partenza alla guida.



Modalità di prenotazione: prenotazione obbligatoria sul sito web. Politiche di cancellazione: è possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’orario di partenza contattando info@visitmodena.it, si potrà ricevere un buono da utilizzare per le esperienze di pari importo sul sito Visit Modena. Per cancellazioni oltre questi termini l'importo pagato non potrà essere rimborsato. In caso di maltempo o allerta rossa, l'escursione verrà rinviata a data da destinarsi. In caso di impedimenti lungo il tragitto, il percorso potrà subire variazioni.