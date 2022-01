Pavullo, un'escursione al Castello di Montecuccolo con Walk-In

Walk-In Modena organizza, per domenica 30 gennaio, un'escursione a Pavullo nel Frignano, con destinazione Castello di Montecuccolo. La partenza è prevista per le ore 9.45, il rientro intorno alle 15.00. Il costo dell'evento è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino ai diciotto anni.

Dal centro del paese infatti, ci si dirigerà a piedi verso il castello di Montecuccolo, il cuore simbolico e storico del Frignano che domina dall'alto la valle del fiume Scoltenna-Panaro, regalando un'ampia visuale fino ai crinali innevati. Si attraverseranno antichissime vie di pellegrinaggio e passaggio - qui infatti si intrecciano la Via Romea Nonantolana occidentale e la Via Vandelli - e luoghi intrisi di memoria storica di fatica, resistenza e coraggio legati al secondo conflitto mondiale. I partecipanti, durante l'escursione, saranno accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino.



Difficoltà: 7km circa, 330m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione:

obbligatoria entro 48h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932. Ideazione e conduzione: Cristina Mori – psicologa, ecotuner e guida ambientale escursionistica.