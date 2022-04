Vignola, un'escursione tra i ciliegi in fiore

Sabato 9 aprile, Walk-In Modena organizza un'escursione fuori porta, con un dislivello ridotto, per ammirare, anzi per partecipare, alla spettacolare fioritura dei ciliegi di Vignola.

"Un giro ad anello ci porterà prima sul percorso natura del Panaro, poi nelle strade di campagna che attraversano le coltivazioni, infine a gettare uno sguardo d'insieme dalle prime colline e dal borgo medievale di Campiglio. Assieme alla primavera, assieme a tanta bellezza, assieme alla Pasqua in arrivo ci disponiamo anche noi, guidati da giocose pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di mindfulness in natura, a fiorire e a rinnovarci passo dopo passo. Al termine dell'escursione si potrà approfittare per partecipare a una delle tante iniziative previste per la Festa dei Ciliegi in fiore".

Difficoltà: circa 12 km, 270m dislivello. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.