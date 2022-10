Da Fanano a Fairbanks alla ricerca dell’oro: un'escursione con La Viottola

Domenica 30 ottobre, La Viottola propone un imperdibile trekking a Fanano.

"Si chiamava Felice Pedroni diventò Felix Pedro!

Trignano è una piccola, piccolissima frazione di Fanano. Poche case immerse nel verde che saranno il punto di partenza per un lungo viaggio: torneremo infatti con l’immaginazione fino alla fine dell’Ottocento quando, un umile montanaro parte proprio da Trignano per sbarcare a New York con pochi spiccioli in tasca ma con un grande sogno: trovare l’oro. Una storia memorabile, a tratti fantastica, in cui Felice Pedroni diventerà Felix Pedro circondato dalla natura ostile, subendo stenti e privazioni ma diverrà anche oggetto di pettegolezzi sulla sua fortuna. Sulle sue tracce percorreremo un anello che ci porterà al Lago di Pratignano, incantevole in veste ormai tardo autunnale, dove scopriremo altre leggende e storie curiose di questo angolo d’ Appennino"

