Fiumalbo, un'escursione guidata nel giorno della Festa di San Martino

Per la Festa di San Martino, sabato 12 novembre alle ore 10.00, la Guida Ambientale Escursionistica 100 Fiori organizza un'escursione guidata sulla civiltà del Castagno nei dintorni del borgo “più bello d’Italia”.

Un percorso inedito ad anello alla scoperta delle bellezze storico naturalistiche e degli ultimi colori d’autunno, con passaggio alla pieve romanica di San Michele e al Ponte del Diavolo (o della Fola Alto).



Parleremo della civiltà montanara collegata alla coltivazione del castagno e avremo modo di osservare da vicino il funzionamento di un metato acceso, essiccatoio delle castagne utilizzato nel processo per ottenere in seguito, come ultima tappa di un lungo percorso lavorativo, la farina.



Al termine, festa tra le vie del borgo storico a Fiumalbo con musica, caldarroste e vin brulè. Informazioni, prenotazioni e pagamento online alla pagina https://fattoriacentofiori.it/negozio/prodotto/san_martino_fiumalbo/