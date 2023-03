Escursione dell'intuito, appuntamento a Pavullo con Walk-In

20 euro adulti e 10 euro minori di 18 anni, comprensivi di accompagnamento escursionistico della mattina e assaggio di paella veg; un'offerta libera per chi usufruisce della consultazione delle carte

Quando Dal 18/03/2023 al 18/03/2023 Escursione dalle 9.30 alle 13 circa; poi a seguire per chi vuole pranzo conviviale, consultazione carte, chiacchere e relax

Escursione dell'intuito. Una mattinata fuori dagli schemi, per vivere e celebrare assieme l'arrivo della primavera con la sua energia morbida, creativa, vitale... intuitiva!

- Ritrovo ore 9.30 presso la chiesetta di Camatta di Pavullo.

- Ore 9.30 - 13 circa: escursione ad anello verso il ponte di Olina, accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino scopriremo che l'importante è ogni passo e ogni attimo vissuto in sintonia con se stessi, gli altri, la Natura. Conduce Cristina Mori (psicologa, istruttrice mindfulness e guida ambientale escursionistica). Difficoltà: circa 6km e 370m di dislivello.

- Ore 13 - 14 circa: possibilità di pranzo conviviale presso una casa privata con ampio spazio verde esterno. Ciascuno sarà invitato a portare qualcosa di vegetariano da condividere e ci sarà un assaggio di paella valenciana preparata da Herminia.

- Ore 14 - 16 circa: chiacchere e relax nel verde, con possibilità di consultare le carte "Intùiti", un curioso e creativo strumento di trasformazione e crescita personale a cura di Maria Cristina.



EQUIPAGGIAMENTO



- per chi si ferma anche a pranzo: bicchiere-piatto-posate da campeggio, qualcosa di vegetariano da condividere