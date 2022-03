Escursioni, sguardi primaverili da Monte della Riva

Domenica 3 aprile, Walk-In Modena organizza una passeggiata a Monte della Riva (Zocca), con ritrovo alle ore 9.45 presso il parcheggio del cimitero.

SI tratta di un percorso ad anello sulla dorsale di Monte della Riva, che domina dall'alto la valle del Panaro, tra castagni dalle forme possenti con le prime tenere foglioline, insoliti pini neri, fioriture primaverili e sottili tracce lungo il bosco. "Le ampie visuali sulla Valle del Panaro e sul crinale appenninico in lontananza ci aiuteranno ad aprire lo sguardo e il silenzio della Chiesetta degli Alpini immersa nella vegetazione ci ispirerà raccoglimento. Guidati da giocose pratiche di Ecopsicologia, potremo entrare in relazione con l'energia primaverile a volte manifesta a volte ancora latente, per poi terminare con la meraviglia dell'antico borgo di Montalbano, il paese della terra pendente".

Difficoltà: 8km, 350m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, contattando tramite whattsapp, e-mail o telefono Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costi: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.