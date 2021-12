Walk-in Nonantola, un'escursione alla scoperta dell'Oasi del Torrazzuolo

Walk-In Nonantola organizza, per sabato 11 dicembre, un'escursione all'Oasi del Torrazzuolo di Nonantola. Il ritrovo è previsto per le ore 9.45 presso il parcheggio di via Due Torrioni, mentre il rientro per le ore 13 circa. Il percorso prevede una camminata di circa 5km in piano. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio.

Sarà una mattinata per ricaricare, adulti e bambini, di vitamina N di natura, una natura di pianura, a pochi passi dalla città, ma sconosciuta ai più. Tra l'Oasi del Torrazzuolo e il bosco della Partecipanza si camminerà tra aria e acqua, tra rami e canneti, tra profumi di bosco e richiami d'uccelli. Con passo leggero e chiedendo il permesso, sarà attraversato il bosco di pianura più ampio del modenese e ci si avvicinerà silenziosamente ai capanni d'osservazione da cui guardare.. la vita. Durante la passeggiata, si faranno giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione.

Si consiglia un equipaggiamento composto da scarpe da trekking o da ginnastica impermeabili, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino.

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare nelle 48h precedenti la partenza telefonando o scrivendo un messaggio WhattsApp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932. Il costo è di 12 euro per gli adulti e di 8 euro per bambini e ragazzi fino ai 18 anni.