Prignano, una camminata in musica al monte Pedrazzo 

A Prignano sabato 7 agosto si festeggia il primo anno dall'inaugurazione della "panchina gigante" sul monte Pedrazzo. Per l'occasione la Nuovo pro loco organizza una camminata serale di circa dieci chilometri che parte dalle ore 17 per terminare sulla sommità del monte dove è in programma un intrattenimento musicale con stuzzichini e brindisi, in un luogo ideale per ammirare le stelle; il tutto nel rispetto della normativa anti Covid.

Il Comune mette a disposizione anche una navetta che percorre una parte dell'itinerario.

Inaugurata lo scorso anno l'8 agosto la panchina, sullo stile delle "Big bench" ideate dal designer statunitense Chris Bangle, è diventata un'attrazione per camminatori, ciclisti, famiglie con bambini o semplici curiosi che percorrono a piedi o in mountain bike il facile sentiero, dal centro abitato alla sommità del monte Pedrazzo, dove è possibile ammirare uno scenario unico dal monte Cimone al monte Cusna.