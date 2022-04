Pasquetta a Camatta, una giornata in appennino con Walk-In

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile, Walk-In Modena organizza una giornata di cammino tra i paesaggi d'appennino. A seguire il programma completo

Ore 9.30: ritrovo a Camatta di Pavullo, presso l'antica bottega di Camatta. Escursione ad anello di circa 6km e 370m di dislivello, passando per l'affioramento roccioso di Sasso Rosso, il cinquecentesco ponte di Olina e l'antico omonimo abitato. Tra fioriture primaverili e richiami d'uccelli, tra prati e torrenti, saluteremo la natura risvegliata accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino.

Ore 12.30 circa: termine escursione....ma per chi vuole la giornata prosegue!

Ore 13: pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa di vegetariano da condividere) presso una casa privata con spazio esterno e interno in caso di necessità

Ore 14.30: pratiche del rilassamento profondo guidato e della meditazione camminata

Ore 16: con le mani in terra! Possibilità di cura dell'orto e del giardino (oppure relax/chiacchiere in libertà)

Ore 18: saluti

Conduce Cristina Mori; psicologa, ecopsicologa, guida ambientale escursionistica e istruttrice di Mindfulness.

Equipaggiamento per escursione: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile, berretto e occhiali da sole, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Per chi si ferma anche a pranzo e nel pomeriggio: bicchiere-piatto-posate da campeggio, qualcosa di vegetariano da condividere per il pranzo, materassino e/o telo per sdraiarsi per terra. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina: 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo: nello spirito del voler offrire un'opportunità preziosa di benessere e condivisione a tutti coloro che ne vorranno beneficiare, non è previsto un costo fisso ma un'offerta libera consapevole (consapevole delle proprie reali possibilità e consapevole che chi propone la giornata e mette a disposizione gli spazi vive di questo).