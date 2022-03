Walk-In, un'escursione ai sassi di Roccamalatina

Walk-In Modena organizza, per domenica 6 marzo, un'escursione nei pressi di Roccamalatina.

Da Roccamalatina ci si incamminerà verso est. Con passi lenti e attenti si attraverseranno alcuni scorci di paesaggio agrario tradizionale fino a giungere al Sasso di Sant'Andrea, massiccio arenaceo-calcareo cugino dei ben più conosciuti "sassi", che hanno una storia di 25 milioni di anni. Da qui si continuerà il cammino fino a Montecorone, piccolo e ottimamente conservato borgo medievale, accoccolato su un'altura da cui osserva la valle. Ci si inoltrerà tra i suoi vicoli e le sue casette arroccate, per poi riprendere la via del ritorno.

Filo conduttore della giornata sarà la roccia, nelle sue forme naturali e nelle sue forme artificiali: suolo che ci sostiene, pietra che si fa casa, minerale che ci costituisce... e attraverso giocose pratiche di Ecopsicologia sarà possibile scoprire cosa questo elemento stimola ed evoca in ciascuno di noi.

Difficoltà: 8km e 400 m dislivello circa, l'itinerario preciso verrà scelto a seconda del meteo e della composizione del gruppo. Equipaggiamento: scarponcini da montagna possibilmente alti alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, pile/felpa e giacca impermeabile, cappello/guanti/occhiali da sole in base al meteo, borraccia o thermos per acqua/tisana, snack energetici e pranzo al sacco leggero, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante all'occorrenza. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina: 3408628932, walkin.cm@gmail.com.

Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.