Passi di luce, un'escursione a San Pellegrino in Alpe

Domenica 16 ottobre, Walk-In Modena propone un'escursione in montagna.

"Camminiamo assieme, con passo lento per goderci ogni istante, verso il mitico santuario di San Pellegrino in Alpe, dove da secoli si respira accoglienza, mistero, spiritualità. Con i piedi sul crinale tosco-emiliano e la vista aperta sulle Alpi Apuane, saremo immersi nella calda luce autunnale. Accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino, lasceremo che questo luogo ci ispiri e ci rinnovi".

Ritrovo ore 10 presso il parcheggio di Passo delle Radici (il punto preciso sarà indicato agli scritti), rientro verso le ore 15.30. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.

Difficoltà: 9 km, 350m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino



Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Il costo di partecipazione è 15 euro intero, 10 euro ridotto fino ai 18 anni.