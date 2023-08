Walk-In Modena, escursione serale al Ponte del Diavolo

Sabato 19 agosto, Walk-In Modena organizza un'escursione al Ponte del Diavolo. Ritrovo ore 16.45 presso la chiesetta di Monzone.

Attraverseremo questo storico borghetto per inoltrarci in un fresco ed ampio castagneto, misto a pioppi e betulle - rare nel nostro appennino - e seguendo strade forestali ci avvicineremo con passo lento al Ponte d'Ercole, o Ponte del Diavolo... che un vero e proprio ponte non è! Qui scopriremo le leggende ad esso legate e la sua antichissima storia di luogo di culto e di pellegrinaggio fin dai tempi antichissimi e, accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e Mindfulness in natura, potremo cogliere la particolare energia di questo luogo. Con le luci del tramonto faremo una cena al sacco con ciò che ognuno vorrà portare - per se stesso o da condividere - e rifocillati e rinfrescati, ripartiremo per l'ultima oretta di cammino in parte su una facile carrarreccia nel bosco e l'ultimo tratto stradine asfaltate di campagna.

Difficoltà: circa 7km e 350m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, almeno un litro d'acqua, cena al sacco, felpa o file leggero, bastoncini da trekking consigliati, torcia possibilmente frontale. Costo: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi minori di 18 anni. Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttricedi Mindfulness, guida ambientale escursionistica. Per info e prenotazioni (possibilmente entro 48 ore prima) Cristina - 340 86 28 932, walkin.cm@gmail.com.