Escursione al tramonto al Castello di Montecuccolo con Walk-In

Walk-In Modena organizza per sabato 26 agosto un'escursione al Castello di Montecuccolo.

Ritrovo ore 16.30 presso il parcheggio della Pizzeria Virtus a Pavullo. Dal centro del paese ci inoltriamo subito nel fresco del bosco. Accompagnati da assaggi di Ecopsicologia e meditazione in cammino, calpesteremo antichissime vie di pellegrinaggio e passaggio - qui infatti si intrecciano la Via Romea Nonantolana occidentale e la Via Vandelli - fino ad arrivare al castello di Montecuccolo, cuore simbolico e storico del Frignano che domina dall'alto un esteso territorio. Qui, con con le luci del tramonto e un'ampia visuale fino al crinale tosco-emiliano, faremo una cena al sacco con ciò che ognuno vorrà portare - per se stesso o da condividere - e rifocillati e rinfrescati, ripartiremo per l'ultima oretta di cammino in parte su una facile carrarreccia nel bosco e l'ultimo tratto stradine asfaltate secondarie.

Difficoltà: 7km circa, 330m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, almeno un litro d'acqua, cena al sacco, felpa o file leggero, bastoncini da trekking consigliati, torcia possibilmente frontale. Prenotazione:

obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness, guida ambientale escursionistica): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.