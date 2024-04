A Serramazzoni escursione sopra e sotto la "Vanga del Diavolo"

Su e giù per la Vanga del Diavolo: domenica 21 aprile alle 9 appuntamento con un'escursione a palloncino di otto chilometri, con dislivello di 330 metri, sopra e sotto la vasta zolla calcarea del Comune di Serramazzoni.

Uno dei posti più incantevoli dell'Appennino modenese, con vista mozzafiato su tutto il crinale, in un trekking organizzato con "Oltre i Sentieri - Escursioni e Trekking" per una bella giornata in mezzo alla natura. Per informazioni e prenotazioni contattare Stefano Toni al numero 3394985520.