Un'escursione lungo la Via Vandelli con Walk-In

Sabato 23 aprile, Walk-In Modena propone un'escursione che partendo da Pavullo arriva a Mocogno.

"Dal centro del paese ci inoltriamo a piedi verso il castello di Montecuccolo, il cuore simbolico e storico del Frignano che domina dall'alto la valle del fiume Scoltenna-Panaro, regalandoci un'ampia visuale fino ai verdi crinali. Calpesteremo antichissime vie di pellegrinaggio e passaggio - qui infatti si intrecciano la Via Romea Nonantolana occidentale e la Via Vandelli - e luoghi intrisi di memoria storica di fatica, resistenza e coraggio legati al secondo conflitto mondiale. Passeremo tra campi, boschi e paesini medievali fino a Lama Mocogno e oltre, fino alla Fattoria Ca d'Pignat dove ci aspetterà una calda accoglienza. Durante l'escursione saremo accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino".



Difficoltà: 18km, dislivello 700m salita, 500m discesa circa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco (il secondo giorno lo potrà fornire la fattoria), 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.