Escursioni in Appennino, due imperdibili appuntamenti con le Guide 100 Fiori

Tornano nel weekend le escursioni con le Giude della Fattoria 100 Fiori, che si svolgeranno dalle 9.30 di mattina fino alle 15.00 circa.

Per sabato 15 maggio è prevista una visita al borgo, al museo e alle miniere di Montecreto, sulle tracce del passato in un trekking emozionante.

Domenica 16 maggio invece, è in programma un'escursione intitolata "La Cascata del Rio Monio e l’oceano in Appennino", un percorso in un ambiente selvaggio tra cascate e rocce strapiombanti.

Tutte le informazioni dettagliate, la prenotazione e il pagamento online sul sito a questo link.