Escursioni: tutti gli appuntamenti delle Guide1 100Fiori nel primo weekend di marzo

Primo weekend di marzo con le escursioni condotte dalle Guide 100 Fiori, tra trekking e ciaspolate sulla neve.

Trekking sabato 5 marzo

Mattina: il borgo di Samone e i castagneti del Monte della Riva di Zocca (MO)

Trekking domenica 6 marzo

Mattina: trekking alla selvaggia cascata delle Colore (BO)

Ciaspolate sabato 5 marzo

Mattina: ciaspolata alle cascate del Doccione e ai Taburri con PRANZO in rifugio (MO)

Pomeriggio: ciaspolata e Tramonto dal Cimoncino al Lago della Ninfa

Pomeriggio: ciaspolata e tramonto in Val di Luce (PT)

Ciaspolate domenica 6 marzo

Mattina: ciaspolata ai Piedi del Cimone e del Lago della Ninfa (MO)

Mattina: ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio e pranzo in Rifugio (MO)

Pomeriggio: ciaspolata e tramonto al Lago della Ninfa

Prenotazioni e informazioni

Max 15 partecipanti per ogni uscita (per le ciaspolate è possibile noleggiare ciaspole e bastoncini nel negozio online). Per ogni escursione è previsto il "terzo tempo" proposto dalla Guida per bere e mangiare qualcosa insieme. E' possibile prenotare mandando un messaggio a Fabio su WhatsApp (no telefonate) al numero 333 5293621, scrivendoci a guide@fattoriacentofiori.it; direttamente sul sito, cliccando questo link. Il biglietto ridotto è ampliato a tutti i minorenni fino ai 18 anni.