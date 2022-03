Ciasplate e camminate in collina, proseguono i weekend delle Guide 100Fiori

Indirizzo non disponibile

La Guide 100Fiori organizzano per il fine settimana del 12 e 13 marzo, camminate in collina e ciaspolate in Appennino. A seguire il programma completo

Sabato 12 marzo

Il Ponte di Olina e le meraviglie del Frignano (MO)

E le ciaspolate:

Mattina – Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio e pranzo in Rifugio (MO)

– Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio e pranzo in Rifugio (MO) Pomeriggio – Ciaspolata al tramonto al Lago Santo e aperitivo in rifugio (MO)

– Ciaspolata al tramonto al Lago Santo e aperitivo in rifugio (MO) Pomeriggio – Tramonto in Ciaspolata da Capanno Tassoni a Croce Arcana (MO)

Domenica 13 marzo

Le Cascate Ghiacciate del Bucamante (MO)

E le ciaspolate:

Mattina - Ciaspolata ai Piedi del Cimone e del Lago della Ninfa (MO)

Pomeriggio - Ciaspolata e Tramonto al Lago della Ninfa



Prenotazioni e informazioni

E' possibile noleggiare ciaspole e bastoncini tramite il negozio online. Le prenotazioni si effettuano mandando un messaggio a Fabio su WhatsApp (NO TELEFONATE) al numero 333 5293621, scrivendo a guide@fattoriacentofiori.it o direttamente sul sito, cliccando sul link al negozio. Il biglietto ridotto è ampliato a tutti i minorenni fino ai 18 anni.