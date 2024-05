Al Centro per le Famiglie esercitazioni di protezione civile per genitori e figli

In caso di calamità naturale la famiglia deve imparare a comportarsi come una vera squadra di protezione civile per prendersi cura di sé, una squadra che lavora insieme e dove ogni componente, genitori e figli, ha i propri compiti. “Protezione civile in famiglia” è l’iniziativa in programma sabato 4 maggio, dalle 9 alle 12, al Centro per le Famiglie del Comune di Modena, in via del Gambero 77, dedicata alle famiglie con figli dai 7 anni in su.

Ai partecipanti saranno fornite alcune prime nozioni di comportamento per prendersi cura l’uno dell’altro in caso di calamità naturale, come può essere un incendio o un’alluvione, e per prevenire il rischio fluviale che, se sottovalutato, ogni estate, anche nei nostri corsi d'acqua, può provocare incidenti anche gravi.

L’incontro è pratico e informativo e, oltre alle nozioni pratiche, durante la mattinata sono previste simulazioni ed esercitazioni per genitori e figli sotto la guida dei volontari del Gruppo comunale della Protezione Civile che esporrà anche alcuni mezzi di soccorso. Il tutto, inframmezzato da una gustosa merenda.

L'incontro è gratuito su iscrizione (https://forms.gle/ QkWbFQkKYFqBWoP98 [1]) Per informazioni: Centro per le Famiglie tel. 059 8775846, (centroperlefamiglie@ mediandoweb.it). In caso di pioggia, simulazioni ed esercitazioni si potranno svolgere al chiuso, ma l’organizzazione dell’evento potrebbe subire cambiamenti se i volontari della Protezione civile dovessero essere impegnati in situazioni di emergenza a causa del maltempo.