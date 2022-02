"L'essenza della bellezza": una giornata dedicata alla cura di sé a Modena

Sabato 19 febbraio, Manuela Monari e Lorenza Rossi propongono un incontro dal titolo "L'essenza della bellezza", con tecniche di Medicina Tradizionale Cinese, Aromaterapia, Meditazione e Shirin Yoku.

"Al ritmo delle stagioni ci inoltreremo in un viaggio all'essenza della nostra bellezza.

Abbiamo pensato questo seminario di un giorno per onorare la nostra autentica bellezza. Quella bellezza che si esprime nella nostra preziosa unicità, in quei dettagli irripetibili che fanno di ciascuno di noi “ciò che siamo”.

Quella bellezza fatta di piccole, fragili ed emozionate vibrazioni, particolarità, difetti, singolarità.

Quella bellezza che ci rende umili e straordinari ad un tempo.

Quella bellezza che è la nostra poesia e che possiamo nutrire con giuste scelte di benessere e salute: la cura di sé, una sana alimentazione, la meditazione, le passeggiate, l'ascolto della musica, per ri-apprendere un’Arte Perduta: la connessione col ritmo delle Stagioni e con la Natura, nel suo grande potere di guarigione e sostegno alla crescita interiore.

Durante lo stage apprenderemo esercizi tramandati dalla Medicina Cinese, ci aiuteremo con l'Aromaterapia, assaporeremo i benefici della Meditazione e della Poesia come espressione libera del mondo interiore.

Ci accompagneranno due meravigliosi concetti che ci giungono dal Giappone. Wabi Sabi.

L'espressione giapponese Wabi Sabi mescola concetti zen di pace e meditazione; il termine “Wabi” descrive la melanconia, la dolce tristezza e l'incompiutezza, mentre la parola “Sabi” indica il passare del tempo che non torna più indietro, l’impermaneza fluida di tutte le cose.

Messe insieme queste due parole sono l'invito a godere della vita nel presente, senza ansia per ciò che in futuro sarà, senza proiezioni e colpe per un passato che si è dissolto.

E’ un invito ad accogliere, accettare e amare le proprie imperfezioni, tramutandole con un Atto Magico di consapevolezza, audacia e coraggio, nelle nostre risorse di crescita, cambiamento e bellezza.

Vi invitiamo dunque a trascorrere un giorno di immersione in pratiche, tecniche e trattamenti di cura di sé e benessere.

Nell’arco della giornata ci saranno sequenze di meditazione, movimento, danza, auto-trattamenti energetici e curativi che vi saranno trasmessi per poi gestire la propria “bellezza” nella quotidianità, spiegazioni teoriche di quanto affronteremo insieme in collegamento alla specifica stagione in corso".

Il primo stage sarà dedicato alla primavera e alle sue energie e significati. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00. La prima data si svolgerà ai Laboratori del Faro, a Modena, in Via dell’Artigianato 39. Gli incontri successivi potrebbero avere una sede diversa.

Per ulteriori informazioni, contattare Manuela Monari 3474155690 o Lorenza Rossi 3319162869.

Lorenza Rossi

Naturopata. Esperta in Fiori di Bach e Riflessologia Plantare, Medicina Naturale - tra le quali l'argilloterapia, i bagni derivativi e diverse tecniche con le erbe della tradizione - e le tecniche complementari della Medicina Tradizionale Cinese – in particolare la Moxibustione. Si occupi inoltre di Aromaterapia: "gli oli essenziali e la loro applicazione mi ha condotto in un meraviglioso viaggio che ancora oggi non ha fine e che mi spinge ad una ricerca sempre più profonda di unione tra le diverse tradizioni e i diversi metodi, e a seguire un magnifico fil rouge: la forza guaritrice della Natura".

Manuela Monari

Insegnante, scrittrice, Counselor ad indirizzo Mindfulness, Custode del Mantra Madre, Forest Therapy Guide, Guida di meditazione secondo la tradizione del Buddhismo Tibetano, Master Gong, formatrice del progetto Mindfulness Gaia-Kirone per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globale e planetaria promosso dal Villaggio Globale. Ha inoltre partecipato alla Formazione See Learning Italia, progetto internazionale promosso dall’Università Emory di Atlanta e dal Dalai Lama, imperniato sulla conoscenza di sé, la gestione delle emozioni e la cura dei valori universali nella scuola e nel rapporto coi bambini.