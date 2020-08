Estate nel Cortile del Teatro Tempio, la musica continua con un doppio appuntamento

Doppio appuntamento musicale, di spessore internazionale, nella serata di mercoledì 26 agosto nel cortile del Teatro Tempio di viale Caduti in guerra 192, nell’ambito della rassegna “Estate nel cortile” organizzata dall’Associazione Tempio in collaborazione con diverse realtà culturali cittadine e non, col patrocinio del Comune di Modena nell’ambito della programmazione dell’Estate modenese.

Alle 21 negli spazi esterni del teatro, nel rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus, si esibirà il Trio Chalumeau, composto da Silvia Torri ed Elena Cavani al clarinetto e Lucio Carpani al pianoforte. I musicisti, allievi attuali e del passato dell’istituto musicale Vecchi - Tonelli di Modena e Carpi, eseguiranno brani di Gioacchino Rossini, Francis Poulence e Felix Mendelssohn.

A seguire, alle 22.10, sempre all’esterno del teatro, si svolgerà il concerto degli allievi di canto e pianoforte del progetto Turandot (diretto a studenti cinesi che studiano negli atenei italiani), organizzato e tenuto dall’Associazione Tempio e da Unimore; assieme ai giovani talenti saranno presenti Massimo Guidetti e Nicola Mottaran, docenti del corso nonché accompagnatori delle cantanti al pianoforte.

Il programma completo della rassegna è presente sul sito dell’Associazione Tempio e pubblicato anche sul sito web del Comune.

Per assistere agli spettacoli è consigliata la prenotazione telefonica al numero 349 1931877‬.