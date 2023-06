"Estate della Rosa": cinque lunedì di eventi a Sassuolo

Al via lunedì 19 giugno la rassegna “Estate Della Rosa”, costituita da una serie di eventi estivi a cura del Servizio Attività Culturali e Associazionismo, con il sostegno della Fondazione di Modena, che quest’anno cambia casa e approda in piazzale Della Rosa.

Cinque lunedì, dal prossimo a metà Luglio, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, in collaborazione con numerose associazioni culturali del calibro della Banda La Beneficenza, la Toscanini, Corale Puccini ed Adac. Si inizia lunedì 19 giugno alle ore 21 con Vito in "Il Bar al Portico", con Stefano Bicocchi in arte Vito, il Duo Sconcerto e il Corpo Bandistico La Beneficenza a cura del Corpo Bandistico La Beneficenza.

Lunedì 26 giugno ore 18.30 in Paggeria Arte: inaugurazione della mostra “Immagini, parole e note nell'opera di Sandro Luporini. Dalla grafica su pietra al lavoro teatrale con Giorgio Gaber” a cura di ADAC Grafica a cui seguirà. A partire dalle ore 21: “Far finta di essere G.”, concerto-spettacolo per il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, cittadino onorario di Sassuolo, con Davide Calabrese e Lorenzo Scuda degli Oblivion a cura di ADAC — Grafica.

Lunedì 3 luglio, alle ore 21: “La Traviata” opera in tre atti di Giuseppe Verdi con Simone Guaitoli, direttore / Claudia Rondelli, pianoforte a cura della Scuola Corale G. Puccini con il Circolo Amici della Lirica. Lunedì 10 luglio, sempre alle ore 21: “Ciao Gaber!” omaggio a Giorgio Gaber con Andrea Ferrari, voce recitante / Cesare Vincenti, cori e chitarra / Vincenzo Murè, tastiere. A cura di ADAC — Grafica. Lunedì 17 luglio alle ore 21, infine, “Con la NEXT a Hollywood!”: i musicisti de La Toscanini NEXT e le colonne sonore hollywoodiane con Renzo Catino, direttore. A cura de La Toscanini.

A partire dal 26 giugno, tutti i lunedì sera prima degli eventi sarà visitabile la mostra dedicata a Sandro Luporini presso Paggeria Arte. L'esposizione sarà aperta dal 26 giugno al 17 luglio 2023, il lunedì e giovedì sera dalle 20 alle 23 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.